В Україні обвалилися ціни на оренду: від 4 тис. грн за однокімнатну квартиру

У низці українських міст почала стрімко знижуватися вартість оренди однокімнатних квартир. Станом на сьогодні ціни впали на 3-12%. Таким чином цілком комфортну та придатну для життя квартиру українці, залежно від регіону, можуть зняти за суму від 4 тис. до 18,2 тис. грн.

Як змінилась вартість оренди у відношенні до зарплатні українців?

Як розповіли на одному з профільних порталів, лише за останні півроку житло в Україні стало значно доступнішим. Зокрема знизилося співвідношення вартості оренди до середньої зарплатні українців.

Хоча це тенденція торкнулася не всіх регіонів. Наприклад у західних областях, які зараз вважаються найбільш безпечними, українцям доводиться платити за оренду понад 50% свого доходу. І, нагадаємо, мова йде саме про однокімнатні квартири. Дешевші варіанти можна знайти лише в Черкасах і Хмельницькому.

Натомість у регіонах, близьких до лінії фронту, орендна плата є цілком прийнятною. Зокрема у Одесі, Миколаєві, Харкові та Запоріжжі на оренду житла мешканці витрачають лише від 19% до 39% свого заробітку (ідеться про середній дохід українця).

В яких містах України орендна плата впала найбільше?

Найсуттєвіше здешевшання оренди однокімнатних квартир експерти ринку нерухомості зафіксували у таких містах:

Одеса, Дніпро, Рівне – на 12%;

Полтава – на 9%;

Вінниця – на 8%;

Львів, Івано-Франківськ – на 7%;

Ужгород і Київ – 3%.

Як бачимо, рекордне падіння цін відбулося у містах, які у зв’язку з військовими загрозами вважаються не надто безпечними. Натомість у регіонах, що рідко піддаються обстрілам, ціни на оренду змінилися несуттєво – лише на кілька відсотків.

За яку суму в Україні можна зняти однокімнатну квартиру?

Вартість оренди однокімнатної квартири в Україні, згідно з даними аналітиків ринку нерухомості, зараз становить від 4 тис. до 18,2 тис. грн. Найдешевше знімати квартиру у Харкові – близько 4 тис. грн за місяць. Серед інших міст із бюджетними цінами на житло також:

Запоріжжя – близько 5 тис. грн;

Миколаїв – в середньому 6 тис. грн;

Кропивницький – 6,5 тис. грн.

Рекордсменом за вартістю оренди вже не 1-й рік є Ужгород – середня орендна платня тут становить аж 18,2 тис. грн. Влетить у копієчку зйом квартири і в таких містах:

Київ – 17 тис. грн;

Львів – 16,7 тис. грн;

Луцьк – 15 тис. грн.

Однак, попри високу орендну платню, у цих регіонах українці можуть відчувати себе у відносній безпеці. Тут рідко бувають прольоти, а життя, навіть в умовах війни, є спокійним та розміреним.