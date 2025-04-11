В Україні обвалилися ціни на оренду: від 4 тис. грн за однокімнатну квартиру
Рекордне падіння цін аж на 12% експерти ринку нерухомості зафіксували у містах із найчастішими прильотами.
У низці українських міст почала стрімко знижуватися вартість оренди однокімнатних квартир. Станом на сьогодні ціни впали на 3-12%. Таким чином цілком комфортну та придатну для життя квартиру українці, залежно від регіону, можуть зняти за суму від 4 тис. до 18,2 тис. грн.
Як змінилась вартість оренди у відношенні до зарплатні українців?
Як розповіли на одному з профільних порталів, лише за останні півроку житло в Україні стало значно доступнішим. Зокрема знизилося співвідношення вартості оренди до середньої зарплатні українців.
Хоча це тенденція торкнулася не всіх регіонів. Наприклад у західних областях, які зараз вважаються найбільш безпечними, українцям доводиться платити за оренду понад 50% свого доходу. І, нагадаємо, мова йде саме про однокімнатні квартири. Дешевші варіанти можна знайти лише в Черкасах і Хмельницькому.
Натомість у регіонах, близьких до лінії фронту, орендна плата є цілком прийнятною. Зокрема у Одесі, Миколаєві, Харкові та Запоріжжі на оренду житла мешканці витрачають лише від 19% до 39% свого заробітку (ідеться про середній дохід українця).
В яких містах України орендна плата впала найбільше?
Найсуттєвіше здешевшання оренди однокімнатних квартир експерти ринку нерухомості зафіксували у таких містах:
- Одеса, Дніпро, Рівне – на 12%;
- Полтава – на 9%;
- Вінниця – на 8%;
- Львів, Івано-Франківськ – на 7%;
- Ужгород і Київ – 3%.
Як бачимо, рекордне падіння цін відбулося у містах, які у зв’язку з військовими загрозами вважаються не надто безпечними. Натомість у регіонах, що рідко піддаються обстрілам, ціни на оренду змінилися несуттєво – лише на кілька відсотків.
За яку суму в Україні можна зняти однокімнатну квартиру?
Вартість оренди однокімнатної квартири в Україні, згідно з даними аналітиків ринку нерухомості, зараз становить від 4 тис. до 18,2 тис. грн. Найдешевше знімати квартиру у Харкові – близько 4 тис. грн за місяць. Серед інших міст із бюджетними цінами на житло також:
- Запоріжжя – близько 5 тис. грн;
- Миколаїв – в середньому 6 тис. грн;
- Кропивницький – 6,5 тис. грн.
Рекордсменом за вартістю оренди вже не 1-й рік є Ужгород – середня орендна платня тут становить аж 18,2 тис. грн. Влетить у копієчку зйом квартири і в таких містах:
- Київ – 17 тис. грн;
- Львів – 16,7 тис. грн;
- Луцьк – 15 тис. грн.
Однак, попри високу орендну платню, у цих регіонах українці можуть відчувати себе у відносній безпеці. Тут рідко бувають прольоти, а життя, навіть в умовах війни, є спокійним та розміреним.