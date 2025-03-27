Водійські права по-новому: українців поділять на 2 групи та спростять отримання документа

В Україні планують кардинально змінити систему медичного огляду водіїв. Законопроект №13131, який вже зареєстрований у Верховній Раді, пропонує відмовитися від застарілої паперової довідки форми №083/о та запровадити електронний медичний висновок.

Водії – дві групи, два підходи

Законопроект передбачає поділ водіїв на дві групи. До першої групи належатимуть водії легкових авто та мотоциклів, які використовують транспортні засоби для власних потреб, а також кандидати в трактористи-машиністи. Друга група – це водії вантажівок та автобусів, а також ті, для кого керування транспортним засобом є професією.

Електронний висновок замість паперової тяганини

Замість паперової довідки водії отримуватимуть електронний медичний висновок про допуск до керування транспортним засобом відповідної групи. Цей висновок зберігатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та передаватиметься державним установам автоматично.

Ось основні зміни:

Скасування паперової довідки форми №083/о.

Запровадження електронного медичного висновку.

Поділ водіїв на дві групи.

Автоматична передача даних до державних установ.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити процес отримання водійських прав більш зручним та прозорим. Вони також допоможуть боротися з корупцією та підробкою медичних довідок.