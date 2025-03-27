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Водійські права по-новому: українців поділять на 2 групи та спростять отримання документа

Yulia27.03.2025

В Україні планують кардинально змінити систему медичного огляду водіїв. Законопроект №13131, який вже зареєстрований у Верховній Раді, пропонує відмовитися від застарілої паперової довідки форми №083/о та запровадити електронний медичний висновок.

Водії – дві групи, два підходи

Законопроект передбачає поділ водіїв на дві групи. До першої групи належатимуть водії легкових авто та мотоциклів, які використовують транспортні засоби для власних потреб, а також кандидати в трактористи-машиністи. Друга група – це водії вантажівок та автобусів, а також ті, для кого керування транспортним засобом є професією.

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Електронний висновок замість паперової тяганини

Замість паперової довідки водії отримуватимуть електронний медичний висновок про допуск до керування транспортним засобом відповідної групи. Цей висновок зберігатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та передаватиметься державним установам автоматично.

Ось основні зміни:

  • Скасування паперової довідки форми №083/о.
  • Запровадження електронного медичного висновку.
  • Поділ водіїв на дві групи.
  • Автоматична передача даних до державних установ.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити процес отримання водійських прав більш зручним та прозорим. Вони також допоможуть боротися з корупцією та підробкою медичних довідок.

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Yulia27.03.2025
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