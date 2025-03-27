Водійські права по-новому: українців поділять на 2 групи та спростять отримання документа
В Україні планують кардинально змінити систему медичного огляду водіїв. Законопроект №13131, який вже зареєстрований у Верховній Раді, пропонує відмовитися від застарілої паперової довідки форми №083/о та запровадити електронний медичний висновок.
Водії – дві групи, два підходи
Законопроект передбачає поділ водіїв на дві групи. До першої групи належатимуть водії легкових авто та мотоциклів, які використовують транспортні засоби для власних потреб, а також кандидати в трактористи-машиністи. Друга група – це водії вантажівок та автобусів, а також ті, для кого керування транспортним засобом є професією.
Електронний висновок замість паперової тяганини
Замість паперової довідки водії отримуватимуть електронний медичний висновок про допуск до керування транспортним засобом відповідної групи. Цей висновок зберігатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та передаватиметься державним установам автоматично.
Ось основні зміни:
- Скасування паперової довідки форми №083/о.
- Запровадження електронного медичного висновку.
- Поділ водіїв на дві групи.
- Автоматична передача даних до державних установ.
Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити процес отримання водійських прав більш зручним та прозорим. Вони також допоможуть боротися з корупцією та підробкою медичних довідок.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter