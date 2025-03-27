Водительские права по-новому: украинцев поделят на 2 группы и упростят получение документа
В Украине планируют кардинально изменить систему медицинского осмотра водителей. Законопроект №13131, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, предлагает отказаться от устаревшей бумажной справки формы №083/о и ввести электронное медицинское заключение.
Водители – две группы, два подхода
Законопроект предусматривает разделение водителей на две группы. К первой группе будут относиться водители легковых авто и мотоциклов, которые используют транспортные средства для собственных нужд, а также кандидаты в трактористы-машинисты. Вторая группа – это водители грузовиков и автобусов, а также те, для кого управление транспортным средством является профессией.
Электронное заключение вместо бумажной волокиты
Вместо бумажной справки водители будут получать электронное медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством соответствующей группы. Это заключение будет храниться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и будет передаваться государственным учреждениям автоматически.
Вот основные изменения:
- Отмена бумажной справки формы №083/о.
- Введение электронного медицинского заключения.
- Разделение водителей на две группы.
- Автоматическая передача данных в государственные учреждения.
Эти изменения направлены на то, чтобы сделать процесс получения водительских прав более удобным и прозрачным. Они также помогут бороться с коррупцией и подделкой медицинских справок.
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