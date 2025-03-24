НБУ змінює правила банківських переказів і платежів в Україні: є 5 важливих нововведень

Національний банк України (НБУ) вносить зміни до правил безготівкових розрахунків у гривні. Це робиться для того, щоб привести українську платіжну систему у відповідність до європейських стандартів та зробити її більш зручною та безпечною для користувачів. Адже в умовах цифрової трансформації, безготівкові розрахунки стають все більш популярними та важливими для економіки країни.

Нові правила – більше зручності

НБУ уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків, щоб зробити їх більш прозорими та зрозумілими для користувачів. Зміни стосуються:

Реквізитів платіжних інструкцій: тепер вони стали більш чіткими та зрозумілими. Це допоможе уникнути помилок при здійсненні платежів.

Інформування платників: платіжні установи зобов’язані повідомляти платників про прийняття їхніх платіжних інструкцій. Це забезпечить більшу прозорість та контроль над платіжними операціями.

Інформування отримувачів: отримувачі коштів отримуватимуть інформацію про зарахування коштів після кожного переказу. Це дозволить їм швидше реагувати на надходження коштів та вести облік.

Реквізити платіжних документів: чітко розмежовано реквізити платіжних документів, що оформлюються державними виконавцями та Державною податковою службою України. Це допоможе уникнути плутанини та помилок при здійсненні платежів до бюджету.

Використання печатки: скасовано обов’язкове використання печатки для електронних платіжних інструкцій. Це спростить процес здійснення електронних платежів та зменшить бюрократичні процедури.

Арешт рахунку – не вирок

НБУ також вніс зміни до правил арешту рахунків. Тепер, якщо кошти на рахунку перебувають під арештом, сам рахунок може бути змінений або закритий. Це пов’язано з тим, що арешт накладається на кошти боржника, а не на банківський рахунок.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити безготівкові розрахунки в Україні більш зручними та безпечними для користувачів. Вони також допоможуть привести українську платіжну систему у відповідність до європейських стандартів. Це сприятиме розвитку безготівкових розрахунків та підвищенню довіри до платіжної системи в Україні.