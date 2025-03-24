Киевстар порадовал украинцев приятной новостью: всего два дня за тариф можно платить половину

Киевстар объявил о последнем дне действия акции, которая позволяет абонентам платить за тариф вдвое меньше. Мобильный оператор призывает бизнес-клиентов воспользоваться выгодным предложением, ведь время ограничено. Эта акция – отличная возможность для предпринимателей оптимизировать свои расходы на связь и получить качественные услуги по доступной цене.

Выгодное предложение для бизнеса

Киевстар предлагает новым бизнес-клиентам подключить специальное предложение «Бизнес-старт» со скидкой 50% на оплату тарифа. Акция действует до 26 марта 2025 года включительно. Это прекрасная возможность для предпринимателей сэкономить на мобильной связи и получить качественные услуги по доступной цене. Ведь в условиях постоянных изменений и вызовов, каждая гривна имеет значение.

Что нужно знать?

Пользователям нужно знать следующее:

Скидка 50% доступна только для новых бизнес-клиентов.

Акция действует до 26 марта 2025 года включительно.

Скидка распространяется на тарифы «Бизнес UA. Лайт», »Бизнес UA. Оптимум» и »Бизнес UA. Максимум».

Для существующих клиентов, которые уже пользуются акцией, условия остаются неизменными.

Киевстар также обновил программу лояльности “Вот подарки”, предлагая абонентам еще больше преимуществ. Теперь пользователям доступны новые предложения на покупки, просмотр видеоконтента, медицинские услуги, онлайн-покупки электроники и дополнительные пакеты телекоммуникационных услуг. Также появилась возможность принять участие в розыгрыше сертификатов для покупки электроники.

Киевстар постоянно работает над улучшением качества услуг и предлагает выгодные акции для своих абонентов. Они стремятся обеспечить своих клиентов лучшими условиями и преимуществами.