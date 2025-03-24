В Киеве от шахеда погибли папа с 5-летней дочерью: известно, что семья переехала из прифронтового города

В ночь на 23 марта Россия в очередной раз запустила десятки шахедов, которые спровоцировали ряд взрывов и разрушений в разных городах Украины. На этот раз изрядно досталось столице. В Киеве раздалось несколько мощных взрывов и, к сожалению, не обошлось без жертв. Среди них молодой 35-летний мужчина и его дочь, которой всего 5 лет. Оба погибли, а из семьи выжила только жена, которая находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Что известно о пострадавшей семье?

Известно, что семья переехала в Киев из прифронтового Орехова. Это городок в Запорожской области. Супруги до последнего не хотели переезжать, но вынуждены были это сделать, потому что в городе стало опасно каждую минуту. Переехав в Киев, семья поселилась в домике на территории церкви. Там есть несколько таких домиков, рассчитанных специально на переселенцев.

“Александра и Александр вместе с дочерью жили у нас на территории церкви “Эммануил”. Церковь расположена на территории бывшего завода, там есть небольшие деревянные каркасные домики для переселенцев из Орехова. Александра и Александр сначала жили в Орехове, но когда уже стало невозможно там жить из-за обстрелов, Александра из Николь приехали к нам, позже к ним присоединился и Александр”, – рассказывает знакомая семьи Диана.

После обстрела, когда были известны детали трагедии, оказалось, что тело девочки и мамы отбросило на 20 метров от дома. Впоследствии женщину нашли и смогли доставить в больницу, тогда как девочку спасти не удалось. Мужчина тоже погиб на месте.

Родные вспоминают семью, как очень дружескую и счастливую

Все родственники семьи остались в Орехове, ведь отец погибшего священник и он со своей семьей остался в Орехове, чтобы помогать пострадавшим, пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим нуждающимся в волонтерской поддержке.

Что касается погибшего Александра и его жены Александры, то о них отзываются как о трудолюбивых, дружеских и талантливых людях.

“Николь была очень позитивной. Я в церкви проводила встречи для детей, она часто туда приходила. В последний раз мы виделись с ней в среду. Она любила лепить из пластилина, раскрашивать. В следующем году она уже должна была идти в школу”, – продолжила Диана.