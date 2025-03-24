НБУ меняет правила банковских переводов и платежей в Украине: есть 5 важных нововведений

Национальный банк Украины (НБУ) вносит изменения в правила безналичных расчетов в гривне. Это делается для того, чтобы привести украинскую платежную систему в соответствие с европейскими стандартами и сделать ее более удобной и безопасной для пользователей. Ведь в условиях цифровой трансформации, безналичные расчеты становятся все более популярными и важными для экономики страны.

Новые правила – больше удобства

НБУ уточнил порядок осуществления безналичных расчетов, чтобы сделать их более прозрачными и понятными для пользователей. Изменения касаются:

Реквизитов платежных инструкций: теперь они стали более четкими и понятными. Это поможет избежать ошибок при осуществлении платежей.

Информирование плательщиков: платежные учреждения обязаны сообщать плательщикам о принятии их платежных инструкций. Это обеспечит большую прозрачность и контроль над платежными операциями.

Информирование получателей: получатели средств будут получать информацию о зачислении средств после каждого перевода. Это позволит им быстрее реагировать на поступление средств и вести учет.

Реквизиты платежных документов: четко разграничены реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины. Это поможет избежать путаницы и ошибок при осуществлении платежей в бюджет.

Использование печати: отменено обязательное использование печати для электронных платежных инструкций. Это упростит процесс осуществления электронных платежей и уменьшит бюрократические процедуры.

Арест счета – не приговор

НБУ также внес изменения в правила ареста счетов. Теперь, если средства на счете находятся под арестом, сам счет может быть изменен или закрыт. Это связано с тем, что арест накладывается на средства должника, а не на банковский счет.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать безналичные расчеты в Украине более удобными и безопасными для пользователей. Они также помогут привести украинскую платежную систему в соответствие с европейскими стандартами. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов и повышению доверия к платежной системе в Украине.