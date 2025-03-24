Різко змінилась вартість однокімнатних квартир: що відбувається на ринку нерухомості?
Від початку війни ринок нерухомості зовсім нестабільний. Логічно, що чим ближче до лінії фронту, тим дешевшим ставало житло. Й натомість воно суттєво дорожчало у центральних та західних регіонах. Згодом, ціни деякий час залишалися стабільними. Й ось, відбувається доволі цікава тенденція. Почали різко дорожчати однокімнатні квартири. Наприклад, в Одесі, вартість такого житла зросла одразу на 15%. З чим це повʼязано — невідомо. Одні припускають, що однокімнатні квартири мають найбільший попит серед переселенців, інші кажуть, що на фоні переговорів про мир люди наважуються інвестувати в нерухомість й починають з найменших площ.
Де подорожчання найбільше?
Як зазначалось вище, найбільше подорожчало житло в Одесі.
Далі у списку:
- Чернігів – на 10%;
- Рівне – на 9%;
- Івано-Франківськ – на 7%;
- Чернівці та Тернопіль – на 6%.
У столиці теж зафіксували подорожчання, але лише на 2%.
Є й декілька міст, де житло подешевшало. Як не дивно, в переліку Ужгород, який сьогодні вважається, чи не найбезпечнішим містом України. Там, як і в Запоріжжі, житло подешевшало одразу на 7%. Також квартири подешевшали у Харкові та Львові на 3% та 1% відповідно.
Змінились ціни й на вторинному ринку. Проте перелік міст тут трохи відрізняється. Найбільше подорожчали вторинні квартири в Житомирі (на 12%).
Далі:
- Рівне, Ужгород – на 9%;
- Черкаси – на 8%;
- Одеса – на 7%.
У Львові подорожчала вторинна нерухомість на 5%, а у Дніпрі на 4%. Щодо подешевшання, то вторинний ринок здешевшав лише у Тернополі та Запоріжжі на 4% і 3% відповідно.
Скільки коштують нові однокімнатні квартири?
Станом на березень 2025 року, однокімнатні квартири на первинному ринку коштують від 26 000 до 56 700 доларів.
Ціни приблизно такі:
- Запоріжжя – 27 000 доларів;
- Харків – 27 900 доларів;
- Тернопіль – 29 500 доларів;
- Миколаїв – 29 700 доларів.
Найдорожче житло у Львові — 56 700 гривень. А найдешевше однокімнатна квартира вартуватиме у Сумах — всього 18 000 доларів.
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