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Різко змінилась вартість однокімнатних квартир: що відбувається на ринку нерухомості?

Карел Тетяна24.03.2025

Від початку війни ринок нерухомості зовсім нестабільний. Логічно, що чим ближче до лінії фронту, тим дешевшим ставало житло. Й натомість воно суттєво дорожчало у центральних та західних регіонах. Згодом, ціни деякий час залишалися стабільними. Й ось, відбувається доволі цікава тенденція. Почали різко дорожчати однокімнатні квартири. Наприклад, в Одесі, вартість такого житла зросла одразу на 15%. З чим це повʼязано — невідомо. Одні припускають, що однокімнатні квартири мають найбільший попит серед переселенців, інші кажуть, що на фоні переговорів про мир люди наважуються інвестувати в нерухомість й починають з найменших площ.

Де подорожчання найбільше?

Як зазначалось вище, найбільше подорожчало житло в Одесі.

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Далі у списку:

  1. Чернігів – на 10%;
  2. Рівне – на 9%;
  3. Івано-Франківськ – на 7%;
  4. Чернівці та Тернопіль – на 6%.

У столиці теж зафіксували подорожчання, але лише на 2%.

Є й декілька міст, де житло подешевшало. Як не дивно, в переліку Ужгород, який сьогодні вважається, чи не найбезпечнішим містом України. Там, як і в Запоріжжі, житло подешевшало одразу на 7%. Також квартири подешевшали у Харкові та Львові на 3% та 1% відповідно.

Змінились ціни й на вторинному ринку. Проте перелік міст тут трохи відрізняється. Найбільше подорожчали вторинні квартири в Житомирі (на 12%).

Далі:

  1. Рівне, Ужгород – на 9%;
  2. Черкаси – на 8%;
  3. Одеса – на 7%.

У Львові подорожчала вторинна нерухомість на 5%, а у Дніпрі на 4%. Щодо подешевшання, то вторинний ринок здешевшав лише у Тернополі та Запоріжжі на 4% і 3% відповідно.

Скільки коштують нові однокімнатні квартири?

Станом на березень 2025 року, однокімнатні квартири на первинному ринку коштують від 26 000 до 56 700 доларів.

Ціни приблизно такі:

  1. Запоріжжя – 27 000 доларів;
  2. Харків – 27 900 доларів;
  3. Тернопіль – 29 500 доларів;
  4. Миколаїв – 29 700 доларів.

Найдорожче житло у Львові — 56 700 гривень. А найдешевше однокімнатна квартира вартуватиме у Сумах — всього 18 000 доларів.

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Карел Тетяна24.03.2025
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