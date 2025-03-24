Резко изменилась стоимость однокомнатных квартир: что происходит на рынке недвижимости?
С начала войны рынок недвижимости совсем нестабильный. Логично, что чем ближе к линии фронта, тем дешевле становилось жилье. И оно существенно дорожало в центральных и западных регионах. Впоследствии цены некоторое время оставались стабильными. И вот происходит довольно интересная тенденция. Начали резко дорожать однокомнатные квартиры. Например, в Одессе стоимость такого жилья выросла сразу на 15%. С чем это связано – неизвестно. Одни предполагают, что однокомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом среди переселенцев, другие говорят, что на фоне переговоров о мире люди решаются инвестировать в недвижимость и начинают с самых маленьких площадей.
Где подорожало больше всего?
Как отмечалось выше, больше всего подорожало жилье в Одессе.
Далее в списке:
- Чернигов – на 10%;
- Ровно – на 9%;
- Ивано-Франковск – на 7%;
- Черновцы и Тернополь – на 6%.
В столице тоже зафиксировали подорожание, но всего на 2%.
Есть несколько городов, где жилье подешевело. Как ни странно, в перечне Ужгород, который сегодня считается самым безопасным городом Украины. Там, как и в Запорожье, жилье подешевело на 7%. Также квартиры подешевели в Харькове и Львове на 3% и 1% соответственно.
Изменились цены и на вторичном рынке. Однако перечень городов здесь несколько отличается. Больше всего подорожали вторичные квартиры в Житомире (на 12%).
Далее:
- Ровно, Ужгород – на 9%;
- Черкассы – на 8%;
- Одесса – на 7%.
Во Львове подорожала вторичная недвижимость на 5%, а в Днепре – на 4%. Что касается удешевления, то вторичный рынок подешевел только в Тернополе и Запорожье на 4% и 3% соответственно.
Сколько стоят новые однокомнатные квартиры?
По состоянию на март 2025 года однокомнатные квартиры на первичном рынке стоят от 26 000 до 56 700 долларов.
Цены примерно таковы:
- Запорожье – 27 000 долларов;
- Харьков – 27 900 долларов;
- Тернополь – 29 500 долларов;
- Николаев – 29 700 долларов.
Самое дорогое жилье во Львове – 56 700 гривен. А дешевле всего однокомнатная квартира будет стоить в Сумах — всего 18 000 долларов.
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