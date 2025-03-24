Резко изменилась стоимость однокомнатных квартир: что происходит на рынке недвижимости?

С начала войны рынок недвижимости совсем нестабильный. Логично, что чем ближе к линии фронта, тем дешевле становилось жилье. И оно существенно дорожало в центральных и западных регионах. Впоследствии цены некоторое время оставались стабильными. И вот происходит довольно интересная тенденция. Начали резко дорожать однокомнатные квартиры. Например, в Одессе стоимость такого жилья выросла сразу на 15%. С чем это связано – неизвестно. Одни предполагают, что однокомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом среди переселенцев, другие говорят, что на фоне переговоров о мире люди решаются инвестировать в недвижимость и начинают с самых маленьких площадей.

Где подорожало больше всего?

Как отмечалось выше, больше всего подорожало жилье в Одессе.

Далее в списке:

Чернигов – на 10%; Ровно – на 9%; Ивано-Франковск – на 7%; Черновцы и Тернополь – на 6%.

В столице тоже зафиксировали подорожание, но всего на 2%.

Есть несколько городов, где жилье подешевело. Как ни странно, в перечне Ужгород, который сегодня считается самым безопасным городом Украины. Там, как и в Запорожье, жилье подешевело на 7%. Также квартиры подешевели в Харькове и Львове на 3% и 1% соответственно.

Изменились цены и на вторичном рынке. Однако перечень городов здесь несколько отличается. Больше всего подорожали вторичные квартиры в Житомире (на 12%).

Далее:

Ровно, Ужгород – на 9%; Черкассы – на 8%; Одесса – на 7%.

Во Львове подорожала вторичная недвижимость на 5%, а в Днепре – на 4%. Что касается удешевления, то вторичный рынок подешевел только в Тернополе и Запорожье на 4% и 3% соответственно.

Сколько стоят новые однокомнатные квартиры?

По состоянию на март 2025 года однокомнатные квартиры на первичном рынке стоят от 26 000 до 56 700 долларов.

Цены примерно таковы:

Запорожье – 27 000 долларов; Харьков – 27 900 долларов; Тернополь – 29 500 долларов; Николаев – 29 700 долларов.

Самое дорогое жилье во Львове – 56 700 гривен. А дешевле всего однокомнатная квартира будет стоить в Сумах — всего 18 000 долларов.