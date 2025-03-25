У Нафтогазі зробили важливе попередження: чого варто остерігатися споживачам

Компанія Нафтогаз України, що забезпечує блакитним паливом понад 90% побутових споживачів країни, нагадала своїм клієнтам про важливість вчасної сплати за спожитий газ. Ключовий газопостачальник України наголошує – лише так українці зможуть вберегти себе від накопичення боргів, а згодом і проблем з поставкою ресурсу.

На що звернути увагу, щоб не втрапити в «боргову яму»?

Як стверджують у Нафтогазі, є кілька основних причин, через які у споживача може з’явитися заборгованість:

Помилка під час введення реквізитів

Навіть якщо клієнт помилиться на одну-єдину цифру, гроші на його рахунок вже не прийдуть. Тож вийде, начебто він заплатив за газ, проте все одно залишився у боргу перед постачальником. Звісно можна звернутися до Нафтогазу із заявою та пояснити ситуацію. Однак на виправлення цієї помилки може піти чимало часу. Нерегулярне подання показників

Показники газового лічильника, що свідчать про кількість спожитого газу, українці повинні подавати з 28-го числа поточного до 5-го числа наступного місяця. Якщо не вкластися у цей термін, оплату можуть нарахувати за середнім показником споживання. А він часто-густо буває вищим за фактичний. Невчасна оплата

У Нафтогазі підкреслили, закрити рахунок за минулий місяць потрібно до 25-го числа поточного місяця. Інакше компанія надішле платіжку із від’ємним балансом.

Дотримуючись цих порад, споживачі не накопичуватимуть заборгованостей та не матимуть в майбутньому проблем із постачанням ресурсу.

Якими способами можна оплатити рахунок за газ?

У Нафтогазі також нагадали про найбільш популярні та зручні методи оплати за спожитий ресурс. А саме:

у банку, пред’явивши отриману від постачальника квитанцію;

онлайн, скориставшись одним із банківських додатків – Приват 24, Ощад 24/7 чи monobank;

у своєму особовому кабінеті на my.gas.ua.

Компанія Нафтогаз України створила всі умови щоб клієнти могли сплатити за газ навіть не виходячи з дому. Завдяки цьому значно зменшується ризик «влізти в борги». Потрібно лише не забувати вчасно подавати показники та сплачувати за газ. Тоді у вас вдома завжди буде тепло та затишно, а головне спокійно. Адже боргові зобов’язання – це чималий стрес, якого і так достатньо у наш буремний час.