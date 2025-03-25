У Нафтогазі зробили важливе попередження: чого варто остерігатися споживачам
Щоб вберегтися від боргів, клієнтам постачальника потрібно дотримуватися кількох ключових правил.
Компанія Нафтогаз України, що забезпечує блакитним паливом понад 90% побутових споживачів країни, нагадала своїм клієнтам про важливість вчасної сплати за спожитий газ. Ключовий газопостачальник України наголошує – лише так українці зможуть вберегти себе від накопичення боргів, а згодом і проблем з поставкою ресурсу.
На що звернути увагу, щоб не втрапити в «боргову яму»?
Як стверджують у Нафтогазі, є кілька основних причин, через які у споживача може з’явитися заборгованість:
- Помилка під час введення реквізитів
Навіть якщо клієнт помилиться на одну-єдину цифру, гроші на його рахунок вже не прийдуть. Тож вийде, начебто він заплатив за газ, проте все одно залишився у боргу перед постачальником. Звісно можна звернутися до Нафтогазу із заявою та пояснити ситуацію. Однак на виправлення цієї помилки може піти чимало часу.
- Нерегулярне подання показників
Показники газового лічильника, що свідчать про кількість спожитого газу, українці повинні подавати з 28-го числа поточного до 5-го числа наступного місяця. Якщо не вкластися у цей термін, оплату можуть нарахувати за середнім показником споживання. А він часто-густо буває вищим за фактичний.
- Невчасна оплата
У Нафтогазі підкреслили, закрити рахунок за минулий місяць потрібно до 25-го числа поточного місяця. Інакше компанія надішле платіжку із від’ємним балансом.
Дотримуючись цих порад, споживачі не накопичуватимуть заборгованостей та не матимуть в майбутньому проблем із постачанням ресурсу.
Якими способами можна оплатити рахунок за газ?
У Нафтогазі також нагадали про найбільш популярні та зручні методи оплати за спожитий ресурс. А саме:
- у банку, пред’явивши отриману від постачальника квитанцію;
- онлайн, скориставшись одним із банківських додатків – Приват 24, Ощад 24/7 чи monobank;
- у своєму особовому кабінеті на my.gas.ua.
Компанія Нафтогаз України створила всі умови щоб клієнти могли сплатити за газ навіть не виходячи з дому. Завдяки цьому значно зменшується ризик «влізти в борги». Потрібно лише не забувати вчасно подавати показники та сплачувати за газ. Тоді у вас вдома завжди буде тепло та затишно, а головне спокійно. Адже боргові зобов’язання – це чималий стрес, якого і так достатньо у наш буремний час.
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