Ощад стягує чималу комісію майже з кожного клієнта: за що власники карток держбанку платять по 120 грн

Державний Ощадбанк надає своїм клієнтам чимало додаткових послуг. Однією з них є послуга SMS -інформування, що оперативно повідомляє власника карти про будь-які операції з його рахунком. Проте ця послуга є платною і за рік обходиться клієнтам у чималу суму. Скільки грошей Ощадбанк стягує за повідомлення про стан рахунку та чи можна від них відмовитися?

Скільки Ощадбанк бере за SMS-банкінг?

За SMS-повідомлення, що сповіщають про кожне поповнення та зняття коштів з рахунку, клієнтам Ощаду доводиться платити по 10 грн щомісяця. Якщо підсумувати, то річні витрати на цю послугу становлять 120 грн.

Це не така вже й мала сума, особливо якщо врахувати, що частині клієнтів послуга SMS-банкінгу геть не потрібна. Ба більше, деяких власників карток Ощаду дратують постійні нав’язливі повідомлення. Якщо ви теж входите до числа таких клієнтів та не бажаєте щомісяця платити за SMS-повідомлення про кожну свою покупку, цю опцію можна просто відключити.

Як вимкнути SMS-інформування від Ощадбанку?

Щоб більше не отримувати нав’язливі SMS-повідомлення про найменші зміни у стані рахунку, скасуйте дію цієї послуги:

завітавши у відділення держбанку;

скориставшись банкоматом Ощаду;

зателефонувавши на номер контакт центру фінустанови;

власноруч, через онлайн-банкінг Ощад 24/7.

Після відмови від послуги SMS-інформування щомісячне стягнення 10 грн з вашого рахунку автоматично припититься. Якщо ж станеться якийсь збій і гроші з карти продовжать знімати, у Ощаді радять звернутися до працівників відділення та подати спеціальну заяву на відмову від послуги SMS-банкінгу.

Як слідкувати за станом рахунку безкоштовно?

Існує одразу кілька опцій, що дозволяють моніторити стан свого рахунку, не витрачаючи на це ані копійки. А саме:

регулярна перевірка стану рахунку в додатку Ощад 24/7;

увімкнення пуш-сповіщень у месенджері Telegram або Viber.

Обидва ці способи не передбачають жодної оплати. Таким чином ви постійно будете в курсі всіх своїх прибутків та витрат, заощаджуючи при цьому 120 грн на рік.