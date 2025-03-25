Ощад стягує чималу комісію майже з кожного клієнта: за що власники карток держбанку платять по 120 грн
Українцям розповіли як зекономити, відмовившись від не надто потрібної послуги.
Державний Ощадбанк надає своїм клієнтам чимало додаткових послуг. Однією з них є послуга SMS -інформування, що оперативно повідомляє власника карти про будь-які операції з його рахунком. Проте ця послуга є платною і за рік обходиться клієнтам у чималу суму. Скільки грошей Ощадбанк стягує за повідомлення про стан рахунку та чи можна від них відмовитися?
Скільки Ощадбанк бере за SMS-банкінг?
За SMS-повідомлення, що сповіщають про кожне поповнення та зняття коштів з рахунку, клієнтам Ощаду доводиться платити по 10 грн щомісяця. Якщо підсумувати, то річні витрати на цю послугу становлять 120 грн.
Це не така вже й мала сума, особливо якщо врахувати, що частині клієнтів послуга SMS-банкінгу геть не потрібна. Ба більше, деяких власників карток Ощаду дратують постійні нав’язливі повідомлення. Якщо ви теж входите до числа таких клієнтів та не бажаєте щомісяця платити за SMS-повідомлення про кожну свою покупку, цю опцію можна просто відключити.
Як вимкнути SMS-інформування від Ощадбанку?
Щоб більше не отримувати нав’язливі SMS-повідомлення про найменші зміни у стані рахунку, скасуйте дію цієї послуги:
- завітавши у відділення держбанку;
- скориставшись банкоматом Ощаду;
- зателефонувавши на номер контакт центру фінустанови;
- власноруч, через онлайн-банкінг Ощад 24/7.
Після відмови від послуги SMS-інформування щомісячне стягнення 10 грн з вашого рахунку автоматично припититься. Якщо ж станеться якийсь збій і гроші з карти продовжать знімати, у Ощаді радять звернутися до працівників відділення та подати спеціальну заяву на відмову від послуги SMS-банкінгу.
Як слідкувати за станом рахунку безкоштовно?
Існує одразу кілька опцій, що дозволяють моніторити стан свого рахунку, не витрачаючи на це ані копійки. А саме:
- регулярна перевірка стану рахунку в додатку Ощад 24/7;
- увімкнення пуш-сповіщень у месенджері Telegram або Viber.
Обидва ці способи не передбачають жодної оплати. Таким чином ви постійно будете в курсі всіх своїх прибутків та витрат, заощаджуючи при цьому 120 грн на рік.
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