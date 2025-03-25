Долар по 45? Українцям розповіли, яким буде курс до кінця 2025 року

Асоціація українських банків (АУБ) дала прогноз щодо курсу долара до кінця 2025 року. Експерти вважають, що якщо політична та військова ситуація не погіршиться, то курс може зрости до 42,5-43 грн за долар. Це пов’язано з тим, що економіка України все ще залежить від зовнішньої допомоги та військової ситуації, що створює додатковий тиск на валютний ринок.

Що впливає на курс?

Президент АУБ Андрій Дубас пояснив, що на курс долара впливає багато факторів. Серед них:

Золотовалютні резерви України.

Попит і пропозиція на валютному ринку.

Сезонні коливання.

Рішення Національного банку України (НБУ).

Він також зазначив, що прогноз Міністерства фінансів (Мінфін) щодо курсу 45 грн за долар є надто песимістичним. Адже НБУ має достатньо ресурсів, щоб утримати курс на прийнятному рівні. Крім того, регулятор активно використовує інструменти монетарної політики для стабілізації валютного ринку.

Яким буде курс?

За прогнозами АУБ, до кінця 2025 року курс долара може зрости до 42,5-43 грн. Експерти вважають, що НБУ має достатньо ресурсів, щоб утримати курс на цьому рівні. Вони також запевняють, що регулятор контролює ситуацію на валютному ринку і не допустить різкого зростання курсу.

Проте, варто пам’ятати, що прогнози – це лише припущення, і реальний курс долара може відрізнятися від очікуваного. На нього впливає багато факторів, які важко передбачити. Тому важливо слідкувати за новинами та аналітикою від експертів, щоб бути готовим до можливих змін на валютному ринку.