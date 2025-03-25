Украинцам рассказали, каким будет курс к концу 2025 года, по 45 долларов?

Ассоциация украинских банков (АУБ) дала прогноз по курсу доллара до конца 2025 года. Эксперты считают, что если политическая и военная ситуация не ухудшится, то курс может вырасти до 42,5-43 грн за доллар. Это связано с тем, что экономика Украины все еще зависит от внешней помощи и военной ситуации, что создает дополнительное давление на валютный рынок.

Что влияет на курс?

Президент АУБ Андрей Дубас объяснил, что на курс доллара влияет много факторов. Среди них:

Золотовалютные резервы Украины.

Спрос и предложение на валютном рынке.

Сезонные колебания.

Решения Национального банка Украины (НБУ).

Он также отметил, что прогноз Министерства финансов (Минфин) по курсу 45 грн за доллар является слишком пессимистичным. Ведь НБУ имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать курс на приемлемом уровне. Кроме того, регулятор активно использует инструменты монетарной политики для стабилизации валютного рынка.

Каким будет курс?

По прогнозам АУБ, к концу 2025 года курс доллара может вырасти до 42,5-43 грн. Эксперты считают, что НБУ имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать курс на этом уровне. Они также уверяют, что регулятор контролирует ситуацию на валютном рынке и не допустит резкого роста курса.

Однако, стоит помнить, что прогнозы – это лишь предположения, и реальный курс доллара может отличаться от ожидаемого. На него влияет много факторов, которые трудно предсказать. Поэтому важно следить за новостями и аналитикой от экспертов, чтобы быть готовым к возможным изменениям на валютном рынке.