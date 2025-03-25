Квітень – місяць випробувань: потужні магнітні бурі накриють Землю

У квітні 2025 року Землю накриє серія магнітних бур різної інтенсивності. Від слабких коливань до потужних штормів, які можуть вплинути на самопочуття людей та роботу техніки. Особливо уважними варто бути метеозалежним людям та тим, хто має хронічні захворювання.

Календар квітневих бур та їх вплив

Згідно з прогнозами Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, у квітні 2025 року очікуються магнітні бурі різної інтенсивності.

5, 6, 30 квітня – слабкі магнітні бурі.

1, 2, 9, 10, 15, 16, 17 квітня – магнітні бурі середньої інтенсивності.

12, 25, 26 квітня – сильні магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на людину – тема, яка викликає багато дискусій. Наукові дослідження не дали однозначної відповіді, але багато людей скаржаться на погіршення самопочуття в дні магнітних бур. Найчастіші симптоми – головний біль, запаморочення, нудота, порушення сну та апетиту, підвищений тиск, слабкість та загострення хронічних захворювань.

Як пережити магнітні бурі?

Лікарі радять у дні магнітних бур уникати стресів, не перевтомлюватися, більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі та дотримуватися здорового харчування. Також важливо контролювати артеріальний тиск та приймати необхідні ліки, якщо є хронічні захворювання. Якщо ви відчуваєте сильне погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

Варто зазначити, що вплив магнітних бур на людину індивідуальний. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, а інші – відчувати сильний дискомфорт. Тому важливо прислухатися до свого організму та вживати необхідних заходів для збереження здоров’я.