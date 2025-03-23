“Паспортная ловушка”: украинцы рискуют получить штраф за „неправильные“ документы

Украинцы, которые не вклеивают новые фото в паспорт-книжечку по достижении 25 и 45 лет, рискуют получить штраф. Незначительная, на первый взгляд, задержка может обернуться неприятностями и финансовыми потерями. Особенно в условиях, когда каждый документ имеет значение.

Паспортные правила, которые стоит знать

Согласно украинскому законодательству, граждане, достигшие 25 и 45 лет, обязаны в течение месяца вклеить новые фото в паспорт-книжечку. Иначе документ считается недействительным:

Недействительный паспорт: предупреждение или штраф от 17 до 51 грн. Хотя сумма небольшая, сам факт нарушения может повлечь дополнительные проблемы, такие как отказ в предоставлении услуг в банках или других учреждениях.

Обязательная замена: если фото не вклеено в течение месяца, паспорт-книжечка заменяется на ID-карту. Это означает дополнительные затраты времени и денег на оформление нового документа.

ID-карта: выдается в случае утери, кражи, порчи паспорта, смены фамилии или других данных. Это современный документ, который постепенно заменяет старые паспорта-книжечки.

Водительские права: обмен и нюансы

Кроме паспортов, украинцам также советуют обменять старые водительские права на современные ID-карты.

Обмен водительских прав: 608 грн + комиссия банка. Это инвестиция в удобство и безопасность на дороге.

Рекомендуется обменять: права, выданные до 2013 года, и те, которые не отображаются в электронных сервисах. Это поможет избежать проблем с проверкой документов.

Документы для обмена: паспорт, права, медицинская справка (не обязательно во время военного положения). Соберите необходимые документы заранее, чтобы ускорить процесс.

Стоит отметить, что просроченные водительские права можно использовать до конца военного положения, если срок действия закончился после его введения. Но после окончания военного положения, необходимо будет заменить документ.

Соблюдение этих простых правил поможет украинцам избежать штрафов и неприятностей. И сохранит ваше время и деньги.