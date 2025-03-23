“Паспортна пастка”: українці ризикують отримати штраф за “неправильні” документи

Українці, які не вклеюють нові фото у паспорт-книжечку після досягнення 25 та 45 років, ризикують отримати штраф. Незначна, на перший погляд, затримка може обернутися неприємностями та фінансовими втратами. Особливо в умовах, коли кожен документ має значення.

Паспортні правила, які варто знати

Згідно з українським законодавством, громадяни, які досягли 25 та 45 років, зобов’язані протягом місяця вклеїти нові фото у паспорт-книжечку. Інакше документ вважається недійсним.

Недійсний паспорт: попередження або штраф від 17 до 51 грн. Хоча сума невелика, сам факт порушення може спричинити додаткові проблеми, такі як відмова у наданні послуг у банках чи інших установах.

Обов’язкова заміна: якщо фото не вклеєно протягом місяця, паспорт-книжечка замінюється на ID-картку. Це означає додаткові витрати часу та грошей на оформлення нового документа.

ID-картка: видається у разі втрати, крадіжки, псування паспорта, зміни прізвища або інших даних. Це сучасний документ, який поступово замінює старі паспорти-книжечки.

Водійські права: обмін та нюанси

Окрім паспортів, українцям також радять обміняти старі водійські права на сучасні ID-картки.

Обмін водійських прав: 608 грн + комісія банку. Це інвестиція у зручність та безпеку на дорозі.

Рекомендовано обміняти: права, видані до 2013 року, та ті, що не відображаються в електронних сервісах. Це допоможе уникнути проблем з перевіркою документів.

Документи для обміну: паспорт, права, медична довідка (не обов’язково під час воєнного стану). Зберіть необхідні документи заздалегідь, щоб прискорити процес.

Варто зазначити, що прострочені водійські права можна використовувати до кінця воєнного стану, якщо термін дії закінчився після його введення. Але після закінчення воєнного стану, необхідно буде замінити документ.

Дотримання цих простих правил допоможе українцям уникнути штрафів та неприємностей. І збереже ваш час та гроші.