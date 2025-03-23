«Ударит по карману”: украинцам светит штраф в 17000 гривен

Украинские предприниматели могут потерять немалые суммы из-за несоблюдения правил использования регистраторов расчетных операций. Незначительные ошибки и нарушения могут обернуться штрафами, которые больно ударят по карману. Особенно в условиях сложной экономической ситуации, когда каждая гривна на счету.

За что наказывают?

Физические лица-предприниматели, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг, обязаны использовать РРО. Нарушение правил использования этих устройств наказываются штрафами, которые могут достигать 17000 гривен.

Отсутствие РРО: штраф 100% от суммы нарушения (150% за повторное нарушение). Это означает, что если вы продали товар на 10 000 гривен без РРО, то штраф составит 10 000 гривен.

Отсутствие возможности безналичного расчета: штраф от 1700 до 3400 грн (от 8500 до 17000 грн за повторное нарушение). Это особенно актуально в условиях развития безналичных технологий.

Неправильное закрытие смены: штраф 510 грн. Даже такая небольшая ошибка может привести к финансовым потерям.

Отсутствие штрих-кода на акцизных товарах: штраф 5100 грн. Это касается продавцов алкоголя и табачных изделий.

Выдача чека на сумму более 50 000 грн наличными: штраф 1700 грн. Это ограничение установлено для предотвращения отмывания денег.

Как не попасться на крючок?

Чтобы избежать штрафов, предпринимателям следует:

Установить РРО в точках продажи. Это обязательное требование для большинства видов бизнеса.

Обеспечить возможность безналичного расчета. Это не только требование закона, но и удобство для клиентов.

Правильно открывать и закрывать смены. Внимательно следите за временем и следуйте инструкциям.

Не подавать часто нулевые z-отчеты. Это может вызвать подозрения у налоговиков.

Добавлять штрих-коды на акцизные товары. Это обязательное требование для продавцов этих товаров.

Не выдавать чеки на сумму более 50 000 грн наличными. Это ограничение установлено для предотвращения отмывания денег.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать штрафов и сохранить свои деньги. И вести свой бизнес без лишних проблем.