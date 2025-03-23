«Ударит по карману”: украинцам светит штраф в 17000 гривен
Украинские предприниматели могут потерять немалые суммы из-за несоблюдения правил использования регистраторов расчетных операций. Незначительные ошибки и нарушения могут обернуться штрафами, которые больно ударят по карману. Особенно в условиях сложной экономической ситуации, когда каждая гривна на счету.
За что наказывают?
Физические лица-предприниматели, которые занимаются торговлей и предоставлением услуг, обязаны использовать РРО. Нарушение правил использования этих устройств наказываются штрафами, которые могут достигать 17000 гривен.
- Отсутствие РРО: штраф 100% от суммы нарушения (150% за повторное нарушение). Это означает, что если вы продали товар на 10 000 гривен без РРО, то штраф составит 10 000 гривен.
- Отсутствие возможности безналичного расчета: штраф от 1700 до 3400 грн (от 8500 до 17000 грн за повторное нарушение). Это особенно актуально в условиях развития безналичных технологий.
- Неправильное закрытие смены: штраф 510 грн. Даже такая небольшая ошибка может привести к финансовым потерям.
- Отсутствие штрих-кода на акцизных товарах: штраф 5100 грн. Это касается продавцов алкоголя и табачных изделий.
- Выдача чека на сумму более 50 000 грн наличными: штраф 1700 грн. Это ограничение установлено для предотвращения отмывания денег.
Как не попасться на крючок?
Чтобы избежать штрафов, предпринимателям следует:
- Установить РРО в точках продажи. Это обязательное требование для большинства видов бизнеса.
- Обеспечить возможность безналичного расчета. Это не только требование закона, но и удобство для клиентов.
- Правильно открывать и закрывать смены. Внимательно следите за временем и следуйте инструкциям.
- Не подавать часто нулевые z-отчеты. Это может вызвать подозрения у налоговиков.
- Добавлять штрих-коды на акцизные товары. Это обязательное требование для продавцов этих товаров.
- Не выдавать чеки на сумму более 50 000 грн наличными. Это ограничение установлено для предотвращения отмывания денег.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать штрафов и сохранить свои деньги. И вести свой бизнес без лишних проблем.
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