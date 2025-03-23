“Ударить по кишені”: українцям світить штраф у 17000 гривень.

Українські підприємці можуть втратити чималі суми через недотримання правил використання реєстраторів розрахункових операцій. Незначні помилки та порушення можуть обернутися штрафами, які боляче вдарять по кишені. Особливо в умовах складної економічної ситуації, коли кожна гривня на рахунку.

За що карають?

Фізичні особи-підприємці, які займаються торгівлею та наданням послуг, зобов’язані використовувати РРО. Порушення правил використання цих пристроїв караються штрафами, які можуть сягати 17000 гривень.

Відсутність РРО: штраф 100% від суми порушення (150% за повторне порушення). Це означає, що якщо ви продали товар на 10 000 гривень без РРО, то штраф складе 10 000 гривень.

Відсутність можливості безготівкового розрахунку: штраф від 1700 до 3400 грн (від 8500 до 17000 грн за повторне порушення). Це особливо актуально в умовах розвитку безготівкових технологій.

Неправильне закриття зміни: штраф 510 грн. Навіть така невелика помилка може призвести до фінансових втрат.

Відсутність штрих-коду на акцизних товарах: штраф 5100 грн. Це стосується продавців алкоголю та тютюнових виробів.

Видача чека на суму понад 50 000 грн готівкою: штраф 1700 грн. Це обмеження встановлено для запобігання відмиванню грошей.

Як не потрапити на гачок?

Щоб уникнути штрафів, підприємцям слід:

Встановити РРО у точках продажу. Це обов’язкова вимога для більшості видів бізнесу.

Забезпечити можливість безготівкового розрахунку. Це не лише вимога закону, але й зручність для клієнтів.

Правильно відкривати та закривати зміни. Уважно стежте за часом та дотримуйтесь інструкцій.

Не подавати часто нульові z-звіти. Це може викликати підозри у податківців.

Додавати штрих-коди на акцизні товари. Це обов’язкова вимога для продавців цих товарів.

Не видавати чеки на суму понад 50 000 грн готівкою. Це обмеження встановлено для запобігання відмиванню грошей.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути штрафів та зберегти свої гроші. І вести свій бізнес без зайвих проблем.