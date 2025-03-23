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“Ударить по кишені”: українцям світить штраф у 17000 гривень.
Українські підприємці можуть втратити чималі суми через недотримання правил використання реєстраторів розрахункових операцій. Незначні помилки та порушення можуть обернутися штрафами, які боляче вдарять по кишені. Особливо в умовах складної економічної ситуації, коли кожна гривня на рахунку.
За що карають?
Фізичні особи-підприємці, які займаються торгівлею та наданням послуг, зобов’язані використовувати РРО. Порушення правил використання цих пристроїв караються штрафами, які можуть сягати 17000 гривень.
- Відсутність РРО: штраф 100% від суми порушення (150% за повторне порушення). Це означає, що якщо ви продали товар на 10 000 гривень без РРО, то штраф складе 10 000 гривень.
- Відсутність можливості безготівкового розрахунку: штраф від 1700 до 3400 грн (від 8500 до 17000 грн за повторне порушення). Це особливо актуально в умовах розвитку безготівкових технологій.
- Неправильне закриття зміни: штраф 510 грн. Навіть така невелика помилка може призвести до фінансових втрат.
- Відсутність штрих-коду на акцизних товарах: штраф 5100 грн. Це стосується продавців алкоголю та тютюнових виробів.
- Видача чека на суму понад 50 000 грн готівкою: штраф 1700 грн. Це обмеження встановлено для запобігання відмиванню грошей.
Як не потрапити на гачок?
Щоб уникнути штрафів, підприємцям слід:
- Встановити РРО у точках продажу. Це обов’язкова вимога для більшості видів бізнесу.
- Забезпечити можливість безготівкового розрахунку. Це не лише вимога закону, але й зручність для клієнтів.
- Правильно відкривати та закривати зміни. Уважно стежте за часом та дотримуйтесь інструкцій.
- Не подавати часто нульові z-звіти. Це може викликати підозри у податківців.
- Додавати штрих-коди на акцизні товари. Це обов’язкова вимога для продавців цих товарів.
- Не видавати чеки на суму понад 50 000 грн готівкою. Це обмеження встановлено для запобігання відмиванню грошей.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути штрафів та зберегти свої гроші. І вести свій бізнес без зайвих проблем.
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