“Гроші зависли?”: Ощадбанк затримує виплати пенсій та соцдопомоги – що робити?
Клієнти Ощадбанку все частіше скаржаться на затримки виплат пенсій та соціальної допомоги. Люди обурені, адже в інших банках гроші надходять на рахунки на кілька днів раніше. Це створює додаткові труднощі, особливо для тих, хто живе від виплати до виплати.
Чому Ощадбанк затримує виплати?
Клієнти Ощадбанку у соціальних мережах вимагають пояснень щодо регулярних затримок виплат. Вони стверджують, що:
- Пенсії та соцдопомога надходять на їхні рахунки пізніше, ніж в інших банках.
- Служба підтримки Ощадбанку не може пояснити причини затримок.
- Це відбувається щомісяця, що створює постійний стрес.
- Люди викладають скріншоти з інших банків, де виплати вже пройшли.
Що каже Ощадбанк?
Представники Ощадбанку запевняють, що не затримують виплати. За їхніми словами, гроші надходять на рахунки клієнтів у день їхнього надходження до банку. Час зарахування залежить від графіка фінансування, встановленого Мінсоцполітики та Казначейством. Банк не знає черговість нарахування по банках.
Ось, що потрібно знати:
- Ощадбанк не визначає дату виплати.
- Дата виплати залежить від Мінсоцполітики та Казначейства.
- Банк зараховує гроші, як тільки вони надходять на рахунок.
- Якщо є затримка, то варто звертатись до Мінсоцполітики, або казначейства.
Клієнтам Ощадбанку слід розуміти, що затримки виплат не завжди залежать від банку. Але варто відслідковувати виплати, та звертатись до відповідних органів.
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