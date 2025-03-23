“Гроші зависли?”: Ощадбанк затримує виплати пенсій та соцдопомоги – що робити?

Клієнти Ощадбанку все частіше скаржаться на затримки виплат пенсій та соціальної допомоги. Люди обурені, адже в інших банках гроші надходять на рахунки на кілька днів раніше. Це створює додаткові труднощі, особливо для тих, хто живе від виплати до виплати.

Чому Ощадбанк затримує виплати?

Клієнти Ощадбанку у соціальних мережах вимагають пояснень щодо регулярних затримок виплат. Вони стверджують, що:

Пенсії та соцдопомога надходять на їхні рахунки пізніше, ніж в інших банках.

Служба підтримки Ощадбанку не може пояснити причини затримок.

Це відбувається щомісяця, що створює постійний стрес.

Люди викладають скріншоти з інших банків, де виплати вже пройшли.

Що каже Ощадбанк?

Представники Ощадбанку запевняють, що не затримують виплати. За їхніми словами, гроші надходять на рахунки клієнтів у день їхнього надходження до банку. Час зарахування залежить від графіка фінансування, встановленого Мінсоцполітики та Казначейством. Банк не знає черговість нарахування по банках.

Ось, що потрібно знати:

Ощадбанк не визначає дату виплати.

Дата виплати залежить від Мінсоцполітики та Казначейства.

Банк зараховує гроші, як тільки вони надходять на рахунок.

Якщо є затримка, то варто звертатись до Мінсоцполітики, або казначейства.

Клієнтам Ощадбанку слід розуміти, що затримки виплат не завжди залежать від банку. Але варто відслідковувати виплати, та звертатись до відповідних органів.