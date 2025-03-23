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“Деньги зависли?”: Ощадбанк задерживает выплаты пенсий и соцпомощи – что делать?

Yulia23.03.2025

Клиенты Ощадбанка все чаще жалуются на задержки выплат пенсий и социальной помощи. Люди возмущены, ведь в других банках деньги поступают на счета на несколько дней раньше. Это создает дополнительные трудности, особенно для тех, кто живет от выплаты до выплаты.

Почему Ощадбанк задерживает выплаты?

Клиенты Ощадбанка в социальных сетях требуют объяснений относительно регулярных задержек выплат. Они утверждают, что:

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  • Пенсии и соцпомощь поступают на их счета позже, чем в других банках.
  • Служба поддержки Ощадбанка не может объяснить причины задержек.
  • Это происходит ежемесячно, что создает постоянный стресс.
  • Люди выкладывают скриншоты из других банков, где выплаты уже прошли.

Что говорит Ощадбанк?

Представители Ощадбанка уверяют, что не задерживают выплаты. По их словам, деньги поступают на счета клиентов в день их поступления в банк. Время зачисления зависит от графика финансирования, установленного Минсоцполитики и Казначейством. Банк не знает очередность начисления по банкам.

Вот, что нужно знать:

  • Ощадбанк не определяет дату выплаты.
  • Дата выплаты зависит от Минсоцполитики и Казначейства.
  • Банк зачисляет деньги, как только они поступают на счет.

Если есть задержка, то стоит обращаться в Минсоцполитики, или казначейства.

Клиентам Ощадбанка следует понимать, что задержки выплат не всегда зависят от банка. Но стоит отслеживать выплаты, и обращаться в соответствующие органы.

 

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Yulia23.03.2025
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