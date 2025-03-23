“Деньги зависли?”: Ощадбанк задерживает выплаты пенсий и соцпомощи – что делать?

Клиенты Ощадбанка все чаще жалуются на задержки выплат пенсий и социальной помощи. Люди возмущены, ведь в других банках деньги поступают на счета на несколько дней раньше. Это создает дополнительные трудности, особенно для тех, кто живет от выплаты до выплаты.

Почему Ощадбанк задерживает выплаты?

Клиенты Ощадбанка в социальных сетях требуют объяснений относительно регулярных задержек выплат. Они утверждают, что:

Пенсии и соцпомощь поступают на их счета позже, чем в других банках.

Служба поддержки Ощадбанка не может объяснить причины задержек.

Это происходит ежемесячно, что создает постоянный стресс.

Люди выкладывают скриншоты из других банков, где выплаты уже прошли.

Что говорит Ощадбанк?

Представители Ощадбанка уверяют, что не задерживают выплаты. По их словам, деньги поступают на счета клиентов в день их поступления в банк. Время зачисления зависит от графика финансирования, установленного Минсоцполитики и Казначейством. Банк не знает очередность начисления по банкам.

Вот, что нужно знать:

Ощадбанк не определяет дату выплаты.

Дата выплаты зависит от Минсоцполитики и Казначейства.

Банк зачисляет деньги, как только они поступают на счет.

Если есть задержка, то стоит обращаться в Минсоцполитики, или казначейства.

Клиентам Ощадбанка следует понимать, что задержки выплат не всегда зависят от банка. Но стоит отслеживать выплаты, и обращаться в соответствующие органы.