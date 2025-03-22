Киевстар меняет код на 707 – что это значит для каждого украинца?

Национальный оператор мобильной связи «Киевстар» получил разрешение на использование нового кода сети 707. Это не просто смена цифр, а революция в мобильной связи, которая коснется каждого украинца.

Новый код – новые возможности, о которых вы мечтали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, предоставила «Киевстару» разрешение на использование дополнительного кода сети 707. Это открывает двери к.:

Спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) в Украине: теперь вы сможете быть на связи даже там, где нет ни одной вышки!

Мобильной связи в отдаленных регионах: горы, леса, острова – связь будет везде!

Нового уровня мобильной связи: скорость, качество, покрытие – все станет лучше!

Ваш телефон изменится навсегда: что ждет абонентов?

Запуск услуг Direct-to-Cell запланирован на четвертый квартал 2025 года. На начальном этапе вы сможете обмениваться SMS и OTT-сообщениями, а впоследствии – голосовая связь и передача данных.

«Киевстар» обещает, что ваш телефон станет не просто средством связи, а порталом в мир без ограничений.

Новый код не изменит ваш номер: вам не нужно ничего менять.

Спутниковая связь – это будущее: готовьтесь к новому уровню комфорта.

«Киевстар» – это больше, чем оператор: это ваш проводник в мир технологий.

«Киевстар» не просто меняет код, он меняет нашу жизнь. И код 707 – это только начало.