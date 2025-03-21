Части пенсионеров уменьшат пенсию на 20% или даже на 50%: кого это коснется?

У украинских пенсионеров скудные пенсии. Большая часть людей пенсионного возраста живет в среднем на 4000-5000 гривен в месяц. Некоторые получают и вовсе минимальные 3500 гривен. Стало известно, что пенсионеры обеднеют еще больше. Есть как минимум три категории лиц, которым урежут выплату на половину, или на 20%. К счастью, коснется это не всех, а только тех, кто каким-то образом провинился перед государством, или другими физическими, или юридическими лицами.

Кто потеряет деньги?

На 50% пенсию урежут в трех случаях:

Если у пенсионера есть долги по алиментам, которые он должен был выплачивать детям или бывшему партнеру. Если лицо нанесло физический вред другому лицу и отказывается возмещать ущерб на лечение и моральное возмещение. Если лицо нанесло убытки предприятию, на котором работает и опять же отказывается возвращать средства.

Пенсия будет приходить на 50% меньше до тех пор, пока долг не будет полностью выплачен.

Что касается уменьшения пенсии на 20%, то это возможно в следующих случаях:

Если лицо не уведомило Пенсионный Фонд Украины о трудоустройстве. Также в течение 10 дней в ПФУ нужно сообщать об открытии или закрытии собственного дела. В случае не уведомления ПФУ об изменении места жительства или регистрации. Особенно, если человек переехал на ПМЖ в другую страну.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует всегда сообщать ПФУ о подобных важных решениях, касающихся смены работы, трудоустройства, увольнения или выезда за границу.

Будут ли расти пенсии в 2025 году?

Пока известно, что актуальной остается только возрастная надбавка. То есть, на доплату претендуют только лица, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. После дня рождения пенсия вырастет на определенную сумму. Все остальные виды доплат на весь период 2025 года заморожены. Все из-за нехватки средств в бюджете.