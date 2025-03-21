Вы делаете это неправильно: как не испортить авто на АЗС

Заправка автомобиля – процесс, который кажется простым, но может скрывать опасности. Многие водители совершают распространенную ошибку, которая может привести к повреждению авто, а также к конфликтам с другими водителями на АЗС.

Не тяните шланг через кузов

Одна из самых распространенных ошибок – протягивание заправочного шланга через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от колонки. Это может привести к:

Повреждению лакокрасочного покрытия. Шланг может поцарапать или оставить вмятины, особенно если он загрязнен или имеет металлические части.

Повреждению оборудования. Не на всех АЗС шланги достаточно длинные и гибкие, и попытка дотянуться до лючка может привести к их повреждению. Также есть вероятность повреждения заправочного пистолета.

Нарушение правил движения. Подъезд к колонке «против шерсти» может создать аварийную ситуацию, особенно на загруженных АЗС. Это также может вызвать недовольство других водителей, ожидающих в очереди.

Опасность для личной безопасности. Протягивание шланга через кузов может быть неудобным и опасным, особенно в плохую погоду или ночью.

Как заправиться безопасно?

Чтобы избежать неприятностей, следуйте простым правилам:

Подъезжайте к колонке со стороны лючка бензобака. Это самый безопасный и удобный способ заправить автомобиль.

Не используйте шланг с противоположной стороны. Если очередь к нужной колонке длинная, лучше подождать или выбрать другую АЗС.

Соблюдайте правила движения на территории АЗС. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы шланг не касался кузова автомобиля, и не спешите во время заправки.

Эти простые правила помогут вам заправить авто безопасно и комфортно, а также избежать ненужных расходов на ремонт лакокрасочного покрытия.