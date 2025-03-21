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Вы делаете это неправильно: как не испортить авто на АЗС
Заправка автомобиля – процесс, который кажется простым, но может скрывать опасности. Многие водители совершают распространенную ошибку, которая может привести к повреждению авто, а также к конфликтам с другими водителями на АЗС.
Не тяните шланг через кузов
Одна из самых распространенных ошибок – протягивание заправочного шланга через кузов автомобиля, если лючок бензобака находится с противоположной стороны от колонки. Это может привести к:
- Повреждению лакокрасочного покрытия. Шланг может поцарапать или оставить вмятины, особенно если он загрязнен или имеет металлические части.
- Повреждению оборудования. Не на всех АЗС шланги достаточно длинные и гибкие, и попытка дотянуться до лючка может привести к их повреждению. Также есть вероятность повреждения заправочного пистолета.
- Нарушение правил движения. Подъезд к колонке «против шерсти» может создать аварийную ситуацию, особенно на загруженных АЗС. Это также может вызвать недовольство других водителей, ожидающих в очереди.
- Опасность для личной безопасности. Протягивание шланга через кузов может быть неудобным и опасным, особенно в плохую погоду или ночью.
Как заправиться безопасно?
Чтобы избежать неприятностей, следуйте простым правилам:
- Подъезжайте к колонке со стороны лючка бензобака. Это самый безопасный и удобный способ заправить автомобиль.
- Не используйте шланг с противоположной стороны. Если очередь к нужной колонке длинная, лучше подождать или выбрать другую АЗС.
- Соблюдайте правила движения на территории АЗС. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.
- Будьте внимательны. Следите за тем, чтобы шланг не касался кузова автомобиля, и не спешите во время заправки.
Эти простые правила помогут вам заправить авто безопасно и комфортно, а также избежать ненужных расходов на ремонт лакокрасочного покрытия.
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