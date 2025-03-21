Ви робите це неправильно: як не зіпсувати авто на АЗС

Заправка автомобіля – процес, який здається простим, але може приховувати небезпеки. Багато водіїв роблять поширену помилку, яка може призвести до пошкодження авто, а також до конфліктів з іншими водіями на АЗС.

Не тягніть шланг через кузов

Одна з найпоширеніших помилок – протягування заправного шланга через кузов автомобіля, якщо лючок бензобака знаходиться з протилежного боку від колонки. Це може призвести до:

Пошкодження лакофарбового покриття. Шланг може подряпати або залишити вм’ятини, особливо якщо він забруднений або має металеві частини.

Пошкодження обладнання. Не на всіх АЗС шланги достатньо довгі та гнучкі, і спроба дотягнутися до лючка може призвести до їх пошкодження. Також є вірогідність пошкодження заправного пістолета.

Порушення правил рух. Під’їзд до колонки “проти шерсті” може створити аварійну ситуацію, особливо на завантажених АЗС. Це також може викликати невдоволення інших водіїв, які чекають у черзі.

Небезпека для особистої безпеки. Протягування шланга через кузов може бути незручним і небезпечним, особливо в погану погоду або вночі.

Як заправитися безпечно?

Щоб уникнути неприємностей, дотримуйтесь простих правил:

Під’їжджайте до колонки з боку лючка бензобака. Це найбезпечніший і найзручніший спосіб заправити автомобіль.

Не використовуйте шланг з протилежного боку. Якщо черга до потрібної колонки довга, краще почекати або вибрати іншу АЗС.

Дотримуйтесь правил руху на території АЗС. Це забезпечить безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Будьте уважні. Стежте за тим, щоб шланг не торкався кузова автомобіля, і не поспішайте під час заправки.

Ці прості правила допоможуть вам заправити авто безпечно та комфортно, а також уникнути непотрібних витрат на ремонт лакофарбового покриття.