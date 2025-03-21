Авто

Ви робите це неправильно: як не зіпсувати авто на АЗС

Yulia21.03.2025

Заправка автомобіля – процес, який здається простим, але може приховувати небезпеки. Багато водіїв роблять поширену помилку, яка може призвести до пошкодження авто, а також до конфліктів з іншими водіями на АЗС.

Не тягніть шланг через кузов

Одна з найпоширеніших помилок – протягування заправного шланга через кузов автомобіля, якщо лючок бензобака знаходиться з протилежного боку від колонки. Це може призвести до:

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  • Пошкодження лакофарбового покриття. Шланг може подряпати або залишити вм’ятини, особливо якщо він забруднений або має металеві частини.
  • Пошкодження обладнання. Не на всіх АЗС шланги достатньо довгі та гнучкі, і спроба дотягнутися до лючка може призвести до їх пошкодження. Також є вірогідність пошкодження заправного пістолета.
  • Порушення правил рух. Під’їзд до колонки “проти шерсті” може створити аварійну ситуацію, особливо на завантажених АЗС. Це також може викликати невдоволення інших водіїв, які чекають у черзі.
  • Небезпека для особистої безпеки. Протягування шланга через кузов може бути незручним і небезпечним, особливо в погану погоду або вночі.

Як заправитися безпечно?

Щоб уникнути неприємностей, дотримуйтесь простих правил:

  • Під’їжджайте до колонки з боку лючка бензобака. Це найбезпечніший і найзручніший спосіб заправити автомобіль.
  • Не використовуйте шланг з протилежного боку. Якщо черга до потрібної колонки довга, краще почекати або вибрати іншу АЗС.
  • Дотримуйтесь правил руху на території АЗС. Це забезпечить безпеку всіх учасників дорожнього руху.
  • Будьте уважні. Стежте за тим, щоб шланг не торкався кузова автомобіля, і не поспішайте під час заправки.

Ці прості правила допоможуть вам заправити авто безпечно та комфортно, а також уникнути непотрібних витрат на ремонт лакофарбового покриття.

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Yulia21.03.2025
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