Авто
Ви робите це неправильно: як не зіпсувати авто на АЗС
Заправка автомобіля – процес, який здається простим, але може приховувати небезпеки. Багато водіїв роблять поширену помилку, яка може призвести до пошкодження авто, а також до конфліктів з іншими водіями на АЗС.
Не тягніть шланг через кузов
Одна з найпоширеніших помилок – протягування заправного шланга через кузов автомобіля, якщо лючок бензобака знаходиться з протилежного боку від колонки. Це може призвести до:
- Пошкодження лакофарбового покриття. Шланг може подряпати або залишити вм’ятини, особливо якщо він забруднений або має металеві частини.
- Пошкодження обладнання. Не на всіх АЗС шланги достатньо довгі та гнучкі, і спроба дотягнутися до лючка може призвести до їх пошкодження. Також є вірогідність пошкодження заправного пістолета.
- Порушення правил рух. Під’їзд до колонки “проти шерсті” може створити аварійну ситуацію, особливо на завантажених АЗС. Це також може викликати невдоволення інших водіїв, які чекають у черзі.
- Небезпека для особистої безпеки. Протягування шланга через кузов може бути незручним і небезпечним, особливо в погану погоду або вночі.
Як заправитися безпечно?
Щоб уникнути неприємностей, дотримуйтесь простих правил:
- Під’їжджайте до колонки з боку лючка бензобака. Це найбезпечніший і найзручніший спосіб заправити автомобіль.
- Не використовуйте шланг з протилежного боку. Якщо черга до потрібної колонки довга, краще почекати або вибрати іншу АЗС.
- Дотримуйтесь правил руху на території АЗС. Це забезпечить безпеку всіх учасників дорожнього руху.
- Будьте уважні. Стежте за тим, щоб шланг не торкався кузова автомобіля, і не поспішайте під час заправки.
Ці прості правила допоможуть вам заправити авто безпечно та комфортно, а також уникнути непотрібних витрат на ремонт лакофарбового покриття.
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