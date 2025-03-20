В Україні стрімко дешевшає бензин: скільки сьогодні правлять за літр А-95 

В Україні почав стрімко дешевшати бензин марки А-95. Так станом на 19 березня більшість вітчизняних АЗС продавали його в середньому по 55,96 грн за літр. Тоді як з днем раніше, 18 березня, ціна була на 38 коп вищою, а в понеділок, 17 березня, літр бензину коштував ще на 32 коп більше. За словами експертів, в найближчі кілька днів вартість цього виду пального може знизитися ще на 30 коп до 55,66 грн, сягнувши рекордного з дешевшання – 1 грн за тиждень.

Чому дешевшає бензин?

Падіння цін на бензин спричинило різке зниження його популярності серед українських автомобілістів. Лише з початку березня споживання цього виду пального впало майже на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Хоча ці показники трохи коливаються в залежності від регіону країни та марки бензину.

За словами засновника групи «Прайм» Дмитра Льоушкіна, різке зменшення попиту на бензин вже змушує нервувати деяких власників популярних в Україні мереж АЗС. І не дивно, адже в найближчі кілька днів вартість А-95, за прогнозами експертів, продовжить знижуватися.

Яка вартість бензину сьогодні?

Згідно з офіційною інформацією наданою Консалтинговою групою «А-95», станом на 19 березня провідні українські АЗС продають бензин за ціною від 51,9 до 58,99 грн/л:

Найдорожче А-95 продають заправки мережі ОККО, WOG та Neftek – по 58,99 грн/л;

За мінімальною ціною бензин можна придбати на заправних станціях RLS – по 51,9 грн/л.

Якщо ж ви десь побачили ще нижчу ціну на бензин, не варто поспішати заправляти повний бак. Адже це може бути фальсифікат, користання з якого згубно позначиться на «здоров’ї» вашої автівки.

Чим загрожує автомобілю заправка фальсифікатом?

Провідні експерти стверджують, що неякісний бензин може призвести до серйозних проблем з двигуном та іншими життєво важливими системами автомобіля. Зокрема, заправляючись фальсифікатом, власник транспортного засобу ризикує руйнуванням фільтра, а також поломкою паливного насоса.

Справа в тому, що підроблене пальне має непомірно низьке октанове число, а це тягне за собою його нерівномірне згоряння та згубну дію на двигун. Влітку ризик використання такого пального зростає ще більше, адже в системі подачі пального можуть утворюватися повітряні корки та збільшується кількість нагару. Усе це вкрай негативно впливає на стан фільтру у бензобаку, трубки паливної системи, а подекуди й ущільнювачів.