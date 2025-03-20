“Невидимые пожиратели электроэнергии”: какая техника увеличивает ваши платежки?

Украинцы пытаются экономить электроэнергию, но часто забывают о мелкой бытовой технике, которая «ест» больше киловатт, чем кажется. Регулярное использование этих приборов может существенно увеличить суммы в платежках, особенно в условиях роста тарифов.

Топ-5 приборов, которые вас удивят

Хотя мы привыкли считать, что основные расходы электроэнергии приходятся на крупную бытовую технику, такие приборы, как:

Электрочайник. 15,5 кВт-ч в месяц при 4-разовом использовании по 5 минут при 4-разовом использовании. Этот прибор часто используется несколько раз в день, что приводит к значительным затратам.

Микроволновая печь. 8 кВт-ч в месяц при ежедневном 15-минутном использовании. Хотя время использования кажется небольшим, регулярность делает свое дело.

Фен. 11 кВт-ч в месяц при 5-разовом использовании в неделю по 20 минут в неделю. Особенно актуально для тех, кто регулярно делает укладку волос.

Кофеварка. 15 кВт-ч в месяц при ежедневном 40-минутном использовании. Любители кофе могут не замечать, как их пристрастие влияет на платежки.

Утюг. 31 кВт-ч в месяц при ежедневном 30-минутном использовании. Глажка большого количества белья может существенно увеличить расходы.

Экономия — это просто

Используя все эти приборы ежедневно, вы можете «намотать» около 80 кВт-ч в месяц, что увеличит ваши платежки на 350 гривен. Чтобы уменьшить расходы, можно:

Использовать электрочайник только для необходимого количества воды, избегая лишнего кипячения.

Сократить время использования микроволновой печи и утюга, например, используя режимы быстрого нагрева и глажки.

Заменить фен на сушку волос естественным путем, особенно в теплое время года.

Использовать кофеварку только по необходимости, а не для каждой чашки кофе.

Выключать приборы из розетки, когда они не используются, поскольку даже в режиме ожидания они потребляют электроэнергию.

Следуя этим простым советам, вы сможете существенно уменьшить расходы на электроэнергию и сэкономить деньги, а также внести свой вклад в сохранение энергетических ресурсов.