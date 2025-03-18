Як виростити найсолодші кавуни та дині: названо ідеальні дні та умови для посадки

19Соковиті кавуни та дині – це найкращий літній десерт, який лише можна собі уявити. Зазвичай ці фрукти вирощують у південних регіонах України, наприклад на Херсонщині, Миколаївщині чи Одещині. Проте в останні роки навіть у західних та північних областях влітку буває досить спекотно.

То чому б не спробувати посадити ці солодкі південні ягоди на своїй присадибній ділянці чи дачі. Та коли ж варто братися за посадку і як підготувати насіння, щоб воно успішно проросло?

Найкращий час для посадки кавунів та динь

Щоб обрати ідеальний момент для посадки цих теплолюбних рослин варто дотримуватися кількох правил:

Дочекайтеся стабільно теплої погоди без різких стрибків температури;

Нічна температура не повинна бути нижчою за + 10 °C;

Бажано, щоб температура грунту сягала принаймні +18 °C.

За таких умов із проростанням насіння кавуна чи дині не повинно виникнути жодних проблем. Хоча, щоб підвищити свої шанси, варто також належним чином обробити насіння.

Готуємо насіння кавуна та дині до посадки

Щоб насіння кавуна чи дині успішно проросло, потрібно виконати з ним певні маніпуляції. А саме:

Оберіть найкращі насінинки – опустіть насіння у підсолену воду на 10 хвилин та викиньте всі насінинки, що спливуть. Знезаразьте насіння – потримайте насінинки протягом півгодини у розчині марганцівки. Проростіть насіння – загорніть насінинки у вологу тканину, щоб вони розбухли. Загартуйте насіння – за добу до посадки покладіть насіння до холодильника.

Якщо виконати з насінням усі перелічені дії – воно стане більш стійким до зміни температури та різних «захворювань», притаманних теплолюбним рослинам.

Ідеальний день для посадки кавунів у 2025 році

Спеціалісти аграрної галузі розповіли, в який місяць і день потрібно садити кавуни та дині, щоб вони успішно проросли і дали хороший урожай. Найкращим місяцем для посадки цих теплолюбних південних ягід є травень, а саме – останній тиждень цього місяця.

Що ж стосується дня, агрономи називають такі дати – 23, 24, 25, 27, 28, а також 29 травня. Якщо ви оберете для посадки насіння кавунів чи динь одну з цих дат – щедрий та смачний урожай гарантовано.