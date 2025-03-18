Біди не уникнути: в які дні тижня не варто перстеляти ліжко

Народні прикмети – це не просто забобони, а досвід цілих поколінь наших пращурів. Вони допомагають нам уникнути неприємностей та зробити своє життя більш простим і щасливим. Найчастіше ці прикмети стосуються звичайних, рутинних справ, таких, як прання прибирання чи приготування їжі.

Наприклад за однією з популярних прикмет, не варто міняти або прати постільну білизну у певні дні тижня. В які саме та що трапиться якщо не дослухатися до народної мудрості?

В які дні тижня не можна перестеляти постіль?

Народні прикмети, поширені на теренах України, категорично забороняють змінювати постільну білизну у понеділок та неділю. Також не варто перестеляти чи прати постіль у великі релігійні свята. Якщо порушити це неписане правило – може трапитися біда.

Зміною постелі у понеділок можна зіпсувати собі увесь тиждень. Наші предки вірили, що цей день має вкрай негативну енергетику. Тож якщо ви будете прибирати, прати чи міняти постіль у понеділок – до кінця тижня у вас все падатиме з рук. Ви почуватиметеся виснаженим, до того ж можуть виникнути сімейні проблеми чи непорозуміння з коханою людиною. Можливі також неприємності пов’язані з грішми, наприклад є ризик влізти у борги.

Якщо ж перестеляти ліжко у неділю – наслідки можуть бути ще страшнішими. Зокрема наші пращури вважали, що унаслідок таких дій господарі дому ризикують серйозно захворіти. Не кажучи вже про нічні кошмари, які переслідуватимуть їх щоночі.

Які дні вважаються ідеальними для зміни постільної білизни?

Здавна в Україні вважали, що найкращими днями для прання та заміни постільної білизни є четвер та субота. У ці дні не лише можна, а навіть треба виконувати цю рутинну справу. Ті, хто дослухається до цієї поради – обов’язково буде винагороджений.

Якщо займатися пранням та перестелянням постелі у четвер – господарям неодмінно щаститиме у всіх починаннях. Особливо «дієвою» є заміна постелі у Великодній четвер. В цьому випадку щастя та добробут будуть слідувати за вами цілий рік.

Якщо ж перестеляти постіль у суботу – можна більше не хвилюватися про своє здоров’я. Згідно з повір’ями наших пращурів зміна та прання постелі у цей день тижня буде берегти господарів дому від різноманітних хворіб. А ті, хто вже має проблеми зі здоров’ям, матимуть великі шанси вилікуватися. Крім того суботня зміна постелі притягує у родину гроші та успіх у всіх справах, пов’язаних із фінансами.