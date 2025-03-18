Украинку оштрафовали на 200 тысяч гривен за дополнительную газовую трубу, о существовании которой она не догадывалась

Украинцы знают, что получить штраф от газовиков можно за уклонение от оплаты коммунальных услуг или неисправный счетчик, в котором повреждены пломбы. Однако стало известно еще об одной ситуации, которая может спровоцировать немалый штраф. А именно 200 тысяч гривен штрафа. Именно такую ​​сумму, по решению суда, украинка должна заплатить компании, поставлявшей газ в ее дом. Речь о жительнице Гусятина Тернопольской области. Дом женщина получила в наследство и совсем не подозревала, что вдобавок получит такой «сюрприз».

Детали дела

11 февраля 2025 года Гусятинский районный суд принял решение о том, что жительница Гусятина должна уплатить газовикам штраф в размере 212 670 гривен.

Женщина унаследовала большой дом площадью более 300 квадратов. В 2023 году при осмотре счетчика газовики заметили дополнительную газовую трубу, подведенную к дому.

«В 2023-м в дом пришли с проверкой сотрудники “Тернопольгаза”. У них не было претензий ни к счетчику, ни к пломбам. Однако газовики заметили трубу от газопровода, вмурованную в фундамент. До целостности пломб и средства измерений счетчика газа “Визар G4” заводской номер 0052779 – “нет”. Вывод о визуальном обследовании “замечаний нет”, однако в разделе “замечания” указано – “несанкционированное вмешательство в газопровод“, — говорится в материалах судебного иска.

Женщина отметила, что не знает об этой трубе и газ, который использовала ее семья, проходил через счетчик. Что касается дополнительной трубы, то она, вероятно, была установлена ​​еще на момент строительства дома, который к слову, еще зарегистрирован на старого владельца.

“Данный несанкционированный газопровод самовольно подключен к газораспределительной системе в подземной части газопровода-ввода к дому и вмурован (залит) в бетонной конструкции лестницы и фундамента (цоколя) дома, что фактически делает невозможным дальнейшее исследование газопровода на предмет его протяженности, так как для этого необходимо было разрушать часть фундамента. Это могло привести к повреждению самой конструкции жилого дома”, — указано в пояснениях “Тернопольгаза”.

Несмотря на то, что эксперты не смогли выяснить, потребляла ли семья газ несанкционированным путем, суд все же вынес приговор, что владелица дома должна заплатить штраф. Размер штрафа – это та приблизительная сумма, которую могли использовать жильцы дома, если бы ежемесячно пользовались подпольной трубой.