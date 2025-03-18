Українку оштрафували на 200 тисяч гривень за додаткову газову трубу, про існування якої вона не здогадувалась

Українці знають, що отримати штраф від газовиків можна за ухиляння від сплати комунальних послуг, або несправний лічильник в якому пошкоджені пломби. Однак, стало відомо про ще одну ситуацію, яка може спровокувати чималий штраф. А саме 200 000 гривень штрафу. Саме таку суму, за рішенням суду, українка повинна заплатити компанії, яка постачала газ до її будинку. Мова про мешканку Гусятина, що на Тернопільщині. Будинок жінка отримала у спадок й зовсім не підозрювала, що на додачу отримає такий «сюрприз».

Деталі справи

11 лютого 2025 року Гусятинський районний суд ухвали рішення про те, що мешканка Гусятина повинна сплатити газовикам штраф у розмірі 212 670 гривень.

Жінка отримала у спадок великий будинок площею понад 300 квадратів. У 2023 році при огляді лічильника газовики помітили додаткову газову трубу підведену до будинку.

«В 2023-му в будинок прийшли з перевіркою співробітники “Тернопільгазу”. У них не було претензій ні до лічильника, ні до пломб. Однак газовики помітили трубу від газопроводу, яка була вмурована в фундамент. До цілісності пломб та засобу вимірювальної техніки лічильника газу “Візар G4” заводський номер 0052779 – “немає”. Висновок про візуальне обстеження “зауважень немає”, однак у розділі “зауваження” зазначено – “несанкціоноване втручання в газопровід”, – йдеться в матеріалах судового позову.

Жінка зазначила, що не знає про цю трубу й газ, який використовувала її родина, проходив через лічильник. Щодо додаткової труби, то її ймовірно було встановлено ще на момент будівництва будинку, який до слова, ще зареєстрований на старого власника.

“Даний несанкціонований газопровід самовільно під`єднано до газорозподільної системи в підземній частині газопроводу-вводу до будинку та вмуровано (залито) в бетонній конструкції сходів та фундаменту (цоколя) будинку, що фактично унеможливлює подальше дослідження газопроводу на предмет його протяжності, так як для цього необхідно було руйнувати (демонтувати) частину фундаменту, що могло призвести до пошкодження самої конструкції житлового будинку“, – йдеться в поясненнях “Тернопільгазу”.

Попри те, що експерти не змогли зʼясувати, чи споживала родина газ несанкціонованим шляхом, суд все-таки виніс вирок, що власниця будинку повинна сплатити штраф. Розмір штрафу — це та приблизна сума, яку могли використати мешканці будинку, якби щомісяця користувалися підпільною трубою.