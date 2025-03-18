Касается всех водителей: уже через 5 дней изменится важное правило

С 25 марта сервисные центры МВД полностью переходят на новую систему управления очередью. Теперь все в автоматическом режиме, без ручного вмешательства. Это должно сделать процесс получения услуг более удобным и прозрачным для водителей, а также исключить коррупционные схемы.

Как записаться в электронную очередь?

Чтобы получить услугу, нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Это можно сделать:

Через терминалы самообслуживания в сервисных центрах. Терминалы расположены в помещениях центров и позволяют получить услугу в день обращения, если есть свободные места. На сайте Главного сервисного центра МВД. Онлайн-регистрация доступна на 21 день вперед, что позволяет водителям планировать свое время.

Каждая запись индивидуальна, и передать ее другому лицу нельзя. В случае обнаружения расхождений в записи, водителю могут отказать в предоставлении услуги.

Преимущества новой системы

Новая система электронной очереди имеет несколько преимуществ:

Защита от постороннего вмешательства. Это делает невозможным манипуляции с талонами и делает процесс прозрачным. Ранее существовали случаи, когда талоны продавались или выдавались «по знакомству», что создавало неравные условия для граждан. Новая система исключает такие возможности.

Улучшение качества услуг. Большее количество граждан сможет получить государственные услуги. Благодаря автоматизации процесса, время ожидания сократится, а обслуживание станет более эффективным.

Отказ от талонов. Информация о записи будет отправляться на электронную почту. Это удобно, поскольку водитель всегда будет иметь подтверждение своей записи.

В планах добавление СМС сообщений. Для напоминания даты и времени записи. Это позволит водителям не пропустить свое время и своевременно прибыть в сервисный центр.

С 25 марта все сервисные центры МВД будут работать по новым правилам. Это должно сделать процесс получения услуг для водителей более удобным и эффективным, а также способствовать борьбе с коррупцией.