Стосується всіх водіїв: вже через 5 днів зміниться важливе правило

З 25 березня сервісні центри МВС повністю переходять на нову систему керування чергою. Тепер все в автоматичному режимі, без ручного втручання. Це має зробити процес отримання послуг зручнішим та прозорішим для водіїв, а також унеможливити корупційні схеми.

Як записатися в електронну чергу?

Щоб отримати послугу, потрібно зареєструватися в електронній черзі. Це можна зробити:

Через термінали самообслуговування в сервісних центрах. Термінали розташовані у приміщеннях центрів та дозволяють отримати послугу в день звернення, якщо є вільні місця. На сайті Головного сервісного центру МВС. Онлайн-реєстрація доступна на 21 день вперед, що дозволяє водіям планувати свій час.

Кожен запис індивідуальний, і передати його іншій особі не можна. У разі виявлення розбіжностей у записі, водієві можуть відмовити у наданні послуги.

Переваги нової системи

Нова система електронної черги має кілька переваг:

Захист від стороннього втручання. Це унеможливлює маніпуляції з талонами та робить процес прозорим. Раніше існували випадки, коли талони продавалися або видавалися “за знайомством”, що створювало нерівні умови для громадян. Нова система виключає такі можливості.

Покращення якості послуг. Більша кількість громадян зможе отримати державні послуги. Завдяки автоматизації процесу, час очікування скоротиться, а обслуговування стане більш ефективним.

Відмова від талонів. Інформація про запис надсилатиметься на електронну пошту. Це зручно, оскільки водій завжди матиме підтвердження свого запису.

В планах додавання СМС повідомлень. Для нагадування дати та часу запису. Це дозволить водіям не пропустити свій час та своєчасно прибути до сервісного центру.

З 25 березня всі сервісні центри МВС працюватимуть за новими правилами. Це має зробити процес отримання послуг для водіїв більш зручним та ефективним, а також сприяти боротьбі з корупцією.