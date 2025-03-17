Эксперты советуют сделать запасы: некоторые популярные овощи резко возрастут в цене

Ежемесячный мониторинг цен абсолютно неутешителен для украинцев. Базовые продукты дорожают с молниеносной скоростью. Некоторые овощи, как, например, огурцы, уже можно назвать деликатесом. Килограмм огурцов стартует от 130 гривен, ну разве что где-нибудь вы натолкнетесь на акционные предложения. Но если огурцы не базовая ежедневная потребность, то вот картофель, морковь, лук таковыми являются. Они будут дорожать. А с ними и ряд других овощей.

Что будет дороже?

Картофель продолжает дорожать. Вообще, цены на картофель в течение последних нескольких месяцев были разными. Был период, когда картофель достиг рекордных показателей в цене из-за нехватки запасов у фермеров. Потом, когда спрос на этот овощ резко снизился, цены немного нормировались. Пока что, если сравнивать стоимость, которая была в феврале и марте, то наблюдается подорожание на 1%. Эксперты говорят, что старый картофель и дальше будет дорожать, ведь его запасы заканчиваются и тем более на прилавках уже появляется молодой картофель.

Еще будет дорожать морковь. Этот овощ вообще будет едва ли не самым дорогим этой весной. С февраля морковь подорожала сразу на несколько гривен. Стоил килограмм овоща примерно 36 гривен, а сейчас цена стартует от 41 гривны, а кое-где и все 50 грн.

Активно дорожает и лук. На него в этом году установлена ​​достаточно доступная цена. К примеру, в АТБ килограмм лука можно купить за 10-12 гривен за килограмм. Пока лук будет дорожать, как минимум на 2-3%. Синий лук подорожает еще больше. Его цена будет стартовать от 35 гривен за килограмм.

На вес золота и чеснок. Он всегда был довольно дорогим, а сейчас килограмм чеснока стоит 175 гривен. Это почти на 8% больше, чем в феврале.

В целом цены на овощи увеличились примерно на 7-8%, если сравнивать с февралем. Эксперты говорят, что эта тенденция будет продолжаться как минимум до мая.