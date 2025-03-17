Чекають важливі зміни: як Україна переходитиме на літній час в 2025 році

Весна вже майже стукає у двері, але погода все ще нагадує про зиму. Проте, однією з беззаперечних ознак весни є перехід на літній час. Цього року, як в Україні, так і в Європі, є певні нюанси, які варто врахувати.

Українська невизначеність: бути чи не бути

В Україні питання переведення годинників залишається відкритим. Верховна Рада ухвалила законопроект про скасування переходу на літній час, але президент його не підписав. Тому, до 30 березня 2025 року, якщо нічого не зміниться, Україна перейде на літній час, перевівши стрілки годинника на годину вперед о 3:00 ранку.

Європейський випереджаючий удар: перехід на день раніше

В Європі цього року перехід на літній час відбудеться на день раніше, ніж зазвичай. Годинники переведуть на годину вперед у ніч з 29 на 30 березня.

Україна: Можливий перехід 30 березня.

Європа: Перехід 30 березня.

Через різницю в часових поясах, фактично, перехід відбудеться одночасно.

Для того, щоб легше адаптуватися до переведення годинників, лікарі рекомендують:

Поступово змінювати режим сну, лягаючи спати на 15 хвилин раніше щодня.

Коригувати вечірні звички, вечеряючи раніше та зменшуючи яскравість освітлення.

Використовувати природне освітлення вранці та приглушене світло ввечері.

Уникати вживання кофеїну та алкоголю за кілька днів до переходу.

Допомогти дітям адаптуватися, поступово змінюючи їх графік сну.

Переведення годинників – це щорічна подія, до якої варто підготуватися, щоб мінімізувати дискомфорт та зберегти енергію.

І, ймовірно, годинники таки переведуть як і раніше, адже переведення відбудеться менш ніж за 2 тижні, але ні президент, ні інші посадові особи не коментують можливе скасування переведення годинників.