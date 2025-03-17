Ждут важные изменения: как Украина будет переходить на летнее время в 2025 году

Весна уже почти стучится в дверь, но погода все еще напоминает о зиме. Однако, одним из неоспоримых признаков весны является переход на летнее время. В этом году, как в Украине, так и в Европе, есть определенные нюансы, которые стоит учесть.

Украинская неопределенность: быть или не быть

В Украине вопрос перевода часов остается открытым. Верховная Рада приняла законопроект об отмене перехода на летнее время, но президент его не подписал. Поэтому, до 30 марта 2025 года, если ничего не изменится, Украина перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед в 3:00 утра.

Европейский опережающий удар: переход на день раньше

В Европе в этом году переход на летнее время состоится на день раньше, чем обычно. Часы переведут на час вперед в ночь с 29 на 30 марта.

Украина: Возможен переход 30 марта.

Европа: Переход 30 марта.

Из-за разницы в часовых поясах, фактически, переход состоится одновременно.

Для того, чтобы легче адаптироваться к переводу часов, врачи рекомендуют:

Постепенно менять режим сна, ложась спать на 15 минут раньше каждый день.

Корректировать вечерние привычки, ужиная раньше и уменьшая яркость освещения.

Использовать естественное освещение утром и приглушенный свет вечером.

Избегать употребления кофеина и алкоголя за несколько дней до перехода.

Помочь детям адаптироваться, постепенно меняя их график сна.

Перевод часов – это ежегодное событие, к которому стоит подготовиться, чтобы минимизировать дискомфорт и сохранить энергию.

И, вероятно, часы таки переведут как и раньше, ведь перевод состоится менее чем через 2 недели, но ни президент, ни другие должностные лица не комментируют возможную отмену перевода часов.