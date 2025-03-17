Фальшивки в обігу: як не стати жертвою шахраїв з гривнею?

В Україні знову зросла кількість фальшивих гривень. За даними Національного банку України, у 2024 році на кожен мільйон справжніх купюр припадало 5,1 підроблених. Це більше, ніж у попередні роки. Хоча НБУ запевняє, що ситуація контрольована і не становить загрози для економіки країни, важливо знати, як розпізнати фальшиві гроші.

Які купюри найчастіше підробляють?

Шахраї найчастіше підробляють купюри великих номіналів, особливо старого зразка (випущені до 2015 року). Найбільше підробок припадає на:

500 грн – 78% від усіх вилучених фальшивок.

200 грн – 18%.

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 грн – разом 4%.

Більшість підроблених купюр мають низьку якість і розраховані на неуважність людей. Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту і не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії “Європа” та банкнотам доларів США серії “Нова генерація”.

Як розпізнати фальшиву гривню?

Існує кілька способів перевірити справжність купюри:

На дотик. Справжні гривні мають рельєфні зображення та особливий папір.

На просвіт Водяні знаки та наскрізний елемент мають бути чіткими.

Зміна кута нахилу. Зображення на справжніх купюрах змінюють колір і мають кінетичний ефект.

Перевірка захисної стрічки. Наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла при розгляді банкноти проти світла можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення номіналу, напису ГРН та зображення тризубу. 1

Також, варто додати, що в умовах воєнного часу, шахраї можуть використовувати різні способи для збуту фальшивих грошей, тому потрібно бути особливо уважним. Рекомендується обмінювати валюту тільки в офіційних обмінних пунктах. У випадку виявлення підробленої купюри, необхідно звернутися до правоохоронних органів.