Фальшивки в обращении: как не стать жертвой мошенников с гривной?

В Украине снова выросло количество фальшивых гривен. По данным Национального банка Украины, в 2024 году на каждый миллион настоящих купюр приходилось 5,1 поддельных. Это больше, чем в предыдущие годы. Хотя НБУ уверяет, что ситуация контролируемая и не представляет угрозы для экономики страны, важно знать, как распознать фальшивые деньги.

Какие купюры чаще всего подделывают?

Мошенники чаще всего подделывают купюры крупных номиналов, особенно старого образца (выпущенные до 2015 года). Больше всего подделок приходится на:

500 грн – 78% от всех изъятых фальшивок.

200 грн – 18%.

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 грн – вместе 4%.

Большинство поддельных купюр имеют низкое качество и рассчитаны на невнимательность людей. Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии «Европа» и банкнотам долларов США серии «Новая генерация».

Как распознать фальшивую гривну?

Существует несколько способов проверить подлинность купюры:

На ощупь. Настоящие гривны имеют рельефные изображения и особую бумагу.

На просвет Водяные знаки и сквозной элемент должны быть четкими.

Изменение угла наклона. Изображения на настоящих купюрах меняют цвет и имеют кинетический эффект.

Проверка защитной ленты. Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображение номинала, надписи ГРН и изображение трезубца. 1

Также, стоит добавить, что в условиях военного времени, мошенники могут использовать различные способы для сбыта фальшивых денег, поэтому нужно быть особенно внимательным. Рекомендуется обменивать валюту только в официальных обменных пунктах. В случае обнаружения поддельной купюры, необходимо обратиться в правоохранительные органы.