Стало відомо, яким буде тариф на газ по закінченні опалювального сезону

Щомісяця компанія «Нафтогаз» робить оголошення та анонсує тариф на газ на наступний місяць. Ця традиція залишається незмінною попри те, що в Уряді заявили про актуальність Мораторію. Тарифи на газ не можуть змінюватися не лише до кінця опалювального сезону, а й до кінця 2025 року. Виключення, якщо завершиться війна та скасують воєнний стан. І то, старі тарифи ще мають триматися протягом наступних 6 місяців після скасування. Проте, у Нафтогазі й надалі анонсують щомісячний тариф, адже коли в країні війна, то все може різко змінитися. Наразі відомо, що до кінця опалювального сезону тарифи не зміняться.

“Держава гарантує незмінні зимові тарифи, щоб допомогти кожній родині пройти зиму без додаткових фінансових навантажень. Тарифи на газ, тепло й електрику не змінюватимуться протягом усього опалювального сезону“, – зазначають в компанії.

Що буде у травні?

У травні завжди опалювальний сезон вже завершений й тарифи до війни могли підвищуватись. Цього року в Уряді зазначають, що не обговорювали такої можливості.

“У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це саме стосується й електроенергії та інших комунальних послуг. Однак зі світлом ситуація складніша. По-перше, тариф на електроенергію не регулюється Мораторієм, а по-друге, галузь зазначає чималих витрат через обстріли критичної інфраструктури. Тож українцям варто завжди бути готовими, що світло таки може подорожчати.

Чому Нафтогаз присилає платіжки з неіснуючими боргами?

У компанії прокоментували ще цю ситуацію, яка регулярно обурює українців. В Нафтогазі кажуть, що це через помилки в особовому рахунку.

“Буває, що оплата зроблена, а в платіжці з’являється борг. Часто причина – проста помилка в унікальному особовому рахунку. Таке трапляється навіть з найуважнішими, особливо коли платиш поспіхом. Щоб уникнути цього, варто звірити всі дані перед сплатою“, – порадили газовики.