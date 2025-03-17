Стало известно, каким будет тариф на газ по окончании отопительного сезона

Ежемесячно компания «Нафтогаз» производит объявление и анонсирует тариф на газ на следующий месяц. Эта традиция остается неизменной, несмотря на то, что в Правительстве заявили об актуальности Моратория. Тарифы на газ не могут изменяться не только до конца отопительного сезона, но и до конца 2025 года. Исключение, если война завершится и отменят военное положение. И то, старые тарифы еще должны держаться в течение следующих 6 месяцев после отмены. Однако в Нафтогазе и дальше анонсируют ежемесячный тариф, ведь когда в стране война, то все может резко измениться. Пока известно, что до конца отопительного сезона тарифы не изменятся.

“Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона“, – отмечают в компании.

Что будет в мае?

В мае всегда отопительный сезон уже завершен и тарифы до войны могли повышаться. В этом году в правительстве отмечают, что не обсуждали такую ​​возможность.

“У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время”, – сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Это же касается электроэнергии и других коммунальных услуг. Однако со светом ситуация более сложная. Во-первых, тариф на электроэнергию не регулируется Мораторием, а во-вторых, отрасль отмечает немалые затраты из-за обстрелов критической инфраструктуры. Поэтому украинцам следует всегда быть готовыми, что свет может подорожать.

Почему Нафтогаз присылает платежи по несуществующим долгам?

В компании прокомментировали еще эту ситуацию, регулярно возмущающую украинцев. В Нафтогазе говорят, что это из-за ошибок в лицевом счете.

“Бывает, что оплата сделана, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, стоит сверить все данные перед уплатой“, – посоветовали газовики.