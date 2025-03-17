“Ощадбанк” у центрі скандалу: українці обурюються через нові правила переказів

Державний “Ощадбанк” запровадив нові правила, які викликали хвилю обурення серед клієнтів. Тепер для переказу суми понад 100 гривень необхідно обов’язково підтвердити операцію через SMS-код. Це нововведення стало справжнім каменем спотикання для багатьох українців, особливо для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або має проблеми з мобільним зв’язком.

Військові в заручниках SMS

Найбільше нарікань надходить від військовослужбовців та мешканців регіонів з нестабільним мобільним покриттям. Вони фактично позбавлені можливості здійснювати грошові перекази, оскільки не можуть отримати SMS-підтвердження. На запитання клієнтів про альтернативні способи підтвердження, “Ощадбанк” відповів категорично: “альтернативних способів підтвердження наразі не передбачено”. Це викликало особливе обурення, адже багато хто з військових використовує “Ощадбанк” для отримання зарплати.

Обмеження переказів без SMS-підтвердження.

Відсутність альтернативних методів підтвердження.

Проблеми для військових та мешканців зони бойових дій.

Відсутність попередження про зміни.

Соціальні мережі палають

Користувачі соціальних мереж висловлюють своє обурення та вимагають від банку переглянути нові правила. Вони вважають, що банк фактично обмежив їх доступ до власних коштів, не пропонуючи жодних варіантів вирішення проблеми. Клієнти вимагають від “Ощадбанку” негайно знайти альтернативні способи підтвердження платежів, особливо для тих, хто перебуває у складних умовах. Ситуація набуває розголосу, і клієнти погрожують масовими скаргами та закриттям рахунків. Також варто додати, що дане нововведення було введено без попередження, що також викликало хвилю негативу.

Додамо, що в Україні посилили фінансовий моніторинг, тепер платежі на суму понад 100 000 гривень, а для клієнтів з високим рівнем ризику до 50 000 гривень на місяць будуть заблоковані. Виняток, якщо це офіційний дохід з якого сплачено податок.