«Ощадбанк» в центре скандала: украинцы возмущаются из-за новых правил переводов

Государственный «Ощадбанк» ввел новые правила, которые вызвали волну возмущения среди клиентов. Теперь для перевода суммы свыше 100 гривен необходимо обязательно подтвердить операцию через SMS-код. Это нововведение стало настоящим камнем преткновения для многих украинцев, особенно для тех, кто находится в зоне боевых действий или имеет проблемы с мобильной связью.

Военные в заложниках SMS

Больше всего нареканий поступает от военнослужащих и жителей регионов с нестабильным мобильным покрытием. Они фактически лишены возможности осуществлять денежные переводы, поскольку не могут получить SMS-подтверждение. На вопрос клиентов об альтернативных способах подтверждения, «Ощадбанк» ответил категорически: «альтернативных способов подтверждения пока не предусмотрено». Это вызвало особое возмущение, ведь многие из военных используют «Ощадбанк» для получения зарплаты.

Ограничение переводов без SMS-подтверждения.

Отсутствие альтернативных методов подтверждения.

Проблемы для военных и жителей зоны боевых действий.

Отсутствие предупреждения об изменениях.

Социальные сети пылают

Пользователи социальных сетей выражают свое возмущение и требуют от банка пересмотреть новые правила. Они считают, что банк фактически ограничил их доступ к собственным средствам, не предлагая никаких вариантов решения проблемы. Клиенты требуют от «Ощадбанка» немедленно найти альтернативные способы подтверждения платежей, особенно для тех, кто находится в сложных условиях. Ситуация приобретает огласку, и клиенты угрожают массовыми жалобами и закрытием счетов. Также стоит добавить, что данное нововведение было введено без предупреждения, что также вызвало волну негатива.

Добавим, что в Украине ужесточили финансовый мониторинг, теперь платежи на сумму более 100 000 гривен, а для клиентов с высоким уровнем риска до 50 000 гривен в месяц будьте заблокированы. Исключение, если это официальный доход с которого уплачен налог.