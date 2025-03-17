Українців масово штрафують: за що карають людей які користуються газовими приладами

Українців попереджають про серйозні наслідки за самовільне встановлення газового обладнання. Це може призвести не лише до відключення газу, але й до штрафів, що сягають десятків тисяч гривень.

Нелегальне втручання: як уникнути покарання?

Якщо в будинку чи квартирі виявлено самовільно встановлене газове обладнання, це вважається нелегальним втручанням у газову мережу. Навіть якщо ви придбали житло з таким порушенням, відповідальність несете ви.

Перше, що очікує на порушника, – це відключення газопостачання. Для відновлення подачі газу необхідно внести зміни до проєктної документації. Це можна зробити двома способами:

Виготовлення ескізу: підходить, якщо обладнання замінили без зміни функціональності, потужності та системи димовідведення.

Виготовлення нових технічних умов: застосовується у всіх інших випадках, коли змінюється потужність, функціональність або система димовідведення.

Суми штрафів

Крім витрат на внесення змін до документації, власнику можуть нарахувати штраф. Його розмір залежить від потужності обладнання та діапазону обчислення лічильника.

Якщо сумарна потужність несанкціоновано підключених приладів перевищує можливості лічильника, обсяг необлікованого газу розраховується за завищеними нормативами.

Для прикладу, у будинку площею 100 кв. м, де мешкають дві особи, штраф за самовільну заміну котла може перевищити 50 тисяч гривень.

Щоб уникнути штрафу, необхідно:

легалізувати наявне обладнання;

внести зміни до проєктної документації;

за потреби замінити лічильник.

Також, варто додати, що дані порушення несуть не лише фінансові втрати, а й становлять небезпеку для життя та здоров’я мешканців будинку.

Нагадаємо, що вже після завершення опалювального сезону в Україні можуть переглянути тарифи на блакитне паливо. Це пов’язано з атаками російських окупантів на газову інфраструктуру, і якщо так триватиме, з великою ймовірністю тарифи підвищать.