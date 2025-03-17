Украинцев массово штрафуют: за что наказывают людей, которые пользуются газовыми приборами

18Украинцев предупреждают о серьезных последствиях за самовольную установку газового оборудования. Это может привести не только к отключению газа, но и к штрафам, достигающим десятков тысяч гривен.

Нелегальное вмешательство: как избежать наказания?

Если в доме или квартире обнаружено самовольно установленное газовое оборудование, это считается нелегальным вмешательством в газовую сеть. Даже если вы приобрели жилье с таким нарушением, ответственность несете вы.

Первое, что ожидает нарушителя, – это отключение газоснабжения. Для восстановления подачи газа необходимо внести изменения в проектную документацию. Это можно сделать двумя способами:

Изготовление эскиза: подходит, если оборудование заменили без изменения функциональности, мощности и системы дымоотвода.

Изготовление новых технических условий: применяется во всех остальных случаях, когда меняется мощность, функциональность или система дымоотвода.

Суммы штрафов

Кроме расходов на внесение изменений в документацию, владельцу могут начислить штраф. Его размер зависит от мощности оборудования и диапазона вычисления счетчика.

Если суммарная мощность несанкционированно подключенных приборов превышает возможности счетчика, объем неучтенного газа рассчитывается по завышенным нормативам.

Например, в доме площадью 100 кв. м, где проживают два человека, штраф за самовольную замену котла может превысить 50 тысяч гривен.

Чтобы избежать штрафа, необходимо:

легализовать имеющееся оборудование;

внести изменения в проектную документацию;

при необходимости заменить счетчик.

Также, стоит добавить, что данные нарушения несут не только финансовые потери, но и представляют опасность для жизни и здоровья жителей дома.

Напомним, что уже после завершения отопительного сезона в Украине могут пересмотреть тарифы на голубое топливо. Это связано с атаками российских оккупантов на газовую инфраструктуру, и если так будет продолжаться, с большой вероятностью тарифы повысят.