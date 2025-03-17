Украинцев массово штрафуют: за что наказывают людей, которые пользуются газовыми приборами
18Украинцев предупреждают о серьезных последствиях за самовольную установку газового оборудования. Это может привести не только к отключению газа, но и к штрафам, достигающим десятков тысяч гривен.
Нелегальное вмешательство: как избежать наказания?
Если в доме или квартире обнаружено самовольно установленное газовое оборудование, это считается нелегальным вмешательством в газовую сеть. Даже если вы приобрели жилье с таким нарушением, ответственность несете вы.
Первое, что ожидает нарушителя, – это отключение газоснабжения. Для восстановления подачи газа необходимо внести изменения в проектную документацию. Это можно сделать двумя способами:
- Изготовление эскиза: подходит, если оборудование заменили без изменения функциональности, мощности и системы дымоотвода.
- Изготовление новых технических условий: применяется во всех остальных случаях, когда меняется мощность, функциональность или система дымоотвода.
Суммы штрафов
Кроме расходов на внесение изменений в документацию, владельцу могут начислить штраф. Его размер зависит от мощности оборудования и диапазона вычисления счетчика.
Если суммарная мощность несанкционированно подключенных приборов превышает возможности счетчика, объем неучтенного газа рассчитывается по завышенным нормативам.
Например, в доме площадью 100 кв. м, где проживают два человека, штраф за самовольную замену котла может превысить 50 тысяч гривен.
Чтобы избежать штрафа, необходимо:
- легализовать имеющееся оборудование;
- внести изменения в проектную документацию;
- при необходимости заменить счетчик.
Также, стоит добавить, что данные нарушения несут не только финансовые потери, но и представляют опасность для жизни и здоровья жителей дома.
Напомним, что уже после завершения отопительного сезона в Украине могут пересмотреть тарифы на голубое топливо. Это связано с атаками российских оккупантов на газовую инфраструктуру, и если так будет продолжаться, с большой вероятностью тарифы повысят.
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