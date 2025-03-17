Експерти радять зробити запаси: деякі популярні овочі різко зростуть в ціні

Щомісячний моніторинг цін є абсолютно невтішним для українців. Базові продукти дорожчають з блискавичною швидкістю. Деякі овочі, як, наприклад, огірки, вже можна назвати делікатесом. Кілограм огірків стартує від 130 гривень, ну хіба що десь ви натрапите на акційні пропозиції. Але якщо огірки не є базовою щоденною потребою, то от картопля, морква, цибуля такими являються. Вони будуть дорожчати. А з ними й низка інших овочів.

Що буде дорожчим?

Картопля продовжує дорожчати. Взагалі, ціни на картоплю протягом останніх кількох місяців були доволі різними. Був період, коли картопля сягала рекордних показників в ціні через брак запасів у фермерів. Потім, коли попит на цей овоч різко знизився, ціни трохи внормувалися. Наразі, якщо порівнювати вартість, яка була у лютому і березні, то спостерігається подорожчання на 1%. Експерти кажуть, що стара картопля й далі буде дорожчати, адже її запаси закінчуються й тим паче на прилавках вже зʼявляється молода картопля.

Ще дорожчатиме морква. Цей овоч взагалі буде чи не найдорожчим цією весною. Від лютого морква подорожчала одразу на кілька гривень. Коштував кілограм овочу приблизно 36 гривень, а зараз ціна стартує від 41 гривні, а подекуди й всі 50 грн.

Активно дорожчає й цибуля. На неї цьогоріч встановлена доволі доступна ціна. Наприклад, в АТБ кілограм цибулі можна купити за 10-12 гривень за кілограм. Наразі цибуля буде дорожчати, як мінімум на 2-3%. Синя цибуля подорожчає ще більше. Її ціна стартуватиме від 35 гривень за кіло.

На вагу золота й часник. Зрештою він завжди був доволі дорогим, а зараз кілограм часнику коштує 175 гривень. Це майже на 8% більше ніж у лютому.

Загалом, ціни на овочі збільшились приблизно на 7-8%, якщо порівнювати з лютим. Експерти кажуть, що ця тенденція буде продовжуватись, як мінімум до травня.