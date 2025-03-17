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Експерти радять зробити запаси: деякі популярні овочі різко зростуть в ціні

Карел Тетяна17.03.2025
овочі

Щомісячний моніторинг цін є абсолютно невтішним для українців. Базові продукти дорожчають з блискавичною швидкістю. Деякі овочі, як, наприклад, огірки, вже можна назвати делікатесом. Кілограм огірків стартує від 130 гривень, ну хіба що десь ви натрапите на акційні пропозиції. Але якщо огірки не є базовою щоденною потребою, то от картопля, морква, цибуля такими являються. Вони будуть дорожчати. А з ними й низка інших овочів.

Що буде дорожчим?

Картопля продовжує дорожчати. Взагалі, ціни на картоплю протягом останніх кількох місяців були доволі різними. Був період, коли картопля сягала рекордних показників в ціні через брак запасів у фермерів. Потім, коли попит на цей овоч різко знизився, ціни трохи внормувалися. Наразі, якщо порівнювати вартість, яка була у лютому і березні, то спостерігається подорожчання на 1%. Експерти кажуть, що стара картопля й далі буде дорожчати, адже її запаси закінчуються й тим паче на прилавках вже зʼявляється молода картопля.

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овочі

Ще дорожчатиме морква. Цей овоч взагалі буде чи не найдорожчим цією весною. Від лютого морква подорожчала одразу на кілька гривень. Коштував кілограм овочу приблизно 36 гривень, а зараз ціна стартує від 41 гривні, а подекуди й всі 50 грн.

Активно дорожчає й цибуля. На неї цьогоріч встановлена доволі доступна ціна. Наприклад, в АТБ кілограм цибулі можна купити за 10-12 гривень за кілограм. Наразі цибуля буде дорожчати, як мінімум на 2-3%. Синя цибуля подорожчає ще більше. Її ціна стартуватиме від 35 гривень за кіло.

На вагу золота й часник. Зрештою він завжди був доволі дорогим, а зараз кілограм часнику коштує 175 гривень. Це майже на 8% більше ніж у лютому.

Загалом, ціни на овочі збільшились приблизно на 7-8%, якщо порівнювати з лютим. Експерти кажуть, що ця тенденція буде продовжуватись, як мінімум до травня.

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Карел Тетяна17.03.2025
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