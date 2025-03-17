«Режим польоту» не тільки для мандрівників: 4 способи сповна використати цю функцію вашого смартфону

Функція «Режим польоту», що миттєво вимикає Wi-Fi, GPS та Bluetooth, є у всіх без винятку смартфонах. Однак, крім свого прямого призначення – вимикати телефон з мережі, щоб він не заважав навігаційним системам літака – цей режим має ще цілу низку застосувань. Для чого ж можна використовувати «Режим польоту», навіть коли ви не перебуваєте в літаку?

Економія заряду батареї

Якщо ваш телефон майже повністю розряджений і от-от вимкнеться, а зарядити його немає жодної можливості – на допомогу прийде «Режим польоту». Вимкнувши усі мережеві підключення, ви значно зменшите енерговитратність телефона. Таким чином можна буде ще якийсь час протриматися навіть на 5% відсотках заряду батареї.

Швидке перезавантаження підключень

Увімкнення та вимкнення «Режиму польоту» можна здійснювати й тоді, коли ваш телефон раптово втратив зв’язок з однією або одразу кількома мережами. Не обов’язково виконувати повноцінне перезавантаження пристрою. Достатньо лише двічі натиснути на кнопку із зображенням маленького літачка, спершу відімкнувши смартфон від усіх мереж, а потім підключивши заново.

Прискорення процесу зарядки

Ще однією важливою перевагою використання «Режиму польоту» є значне скорочення часу на заряджання смартфону. Коли в телефоні не працює ані GPS, ані Bluetooth, ні навіть Wi-Fi чи мобільний інтернет – він витрачає значно менше енергії, а значить швидше заряджається. Тож якщо у вас є лише кілька хвилин на підзарядку телефона, натиснути на кнопку «Режим польоту» – це найкраще рішення.

Зменшення кількості відволікаючих факторів

Якщо ви хочете зосередитись на роботі чи інших важливих справах, не відволікаючись на повідомлення та сповіщення від різних додатків, вам також стане у нагоді «Режим польоту». Ця функція звільнить від нестримного потоку інформації, який щохвилини «несеться» на нас через численні мережеві з’єднання.