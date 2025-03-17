Як українцям отримувати пенсію 11 000 гривень: пояснення від Пенсійного Фонду України

В Україні розмір пенсії залежить від багатьох факторів, зокрема від віку виходу на пенсію, тривалості страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати. Щоб отримати пенсію у розмірі 11 000 гривень, потрібно відповідати певним вимогам.

Який стаж потрібен?

Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року, право на пенсію надається з 63 років. Особи зі стажем від 15 до 21 року можуть оформити виплати лише після досягнення 65-річного віку.

32 роки стажу – вихід на пенсію у 60 років;

22-31 рік стажу – вихід на пенсію у 63 роки;

15-21 рік стажу – вихід на пенсію у 65 років.

Важливо зазначити, що ці вимоги щодо стажу є обов’язковими для отримання пенсії за віком.

Яка зарплата потрібна?

Крім стажу, важливу роль відіграє розмір заробітної плати. Щоб отримати пенсію у розмірі 11 000 гривень, середньомісячна зарплата має становити близько 31 400 гривень.

Отже, для отримання пенсії у розмірі 11 000 гривень у 2025 році необхідно мати 32 роки страхового стажу та середньомісячну зарплату близько 31 400 гривень. Варто пам’ятати, що пенсійний калькулятор може допомогти розрахувати розмір майбутньої пенсії, враховуючи індивідуальні показники. Проте, потрібно враховувати, що пенсійне законодавство може змінюватися, тому варто слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, що в березні 2025 року українських пенсіонерів чекає підвищення пенсій на 11%. Це надбавка за рівень інфляції минулого року. Однак цьогоріч індексують всю пенсію, а не її базову складову. Тож цього разу підвищення буде більш відчутним ніж минулого року.