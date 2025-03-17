Цены на овощи бьют рекорды: супермаркеты переписали цены на популярный товар

Цены на тепличные томаты в Украине резко выросли, достигнув 85-95 грн/кг. Это на 13% больше, чем на прошлой неделе, и на 22% больше, чем год назад. Эксперты предупреждают, что цены могут вырасти еще больше, если импорт из Турции не восстановится в ближайшее время.

Почему цены взлетели?

Главной причиной подорожания стало сокращение импорта из Турции. Из-за сезонных ограничений турецкие поставщики уменьшили экспорт, что привело к дефициту продукции на украинском рынке.

Уменьшение импорта из Турции.

Сезонные ограничения.

Рост спроса.

Логистические трудности.

Рост стоимости энергоносителей.

Импортеры были вынуждены уменьшить объемы поставок, а когда спрос начал расти, это вызвало дефицит и скачок цен. Также стоит отметить, что на цену влияет стоимость топлива, и логистика. Рост стоимости энергоносителей также влияет на цену, поскольку выращивание тепличных томатов требует много энергии.

Сколько стоят томаты в супермаркетах?

Согласно данным «Минфин», средняя стоимость помидоров в Украине составляет 124,45 грн/кг. В крупнейших торговых сетях страны цены следующие:

«АТБ» – 99,89 грн/кг;

«Auchan» – 104,9 грн/кг;

«Фора» – 129 грн/кг.

Ситуация на рынке томатов остается напряженной. Местные тепличные комбинаты начнут реализацию продукции только в середине апреля, поэтому покупателям приходится ориентироваться на импортный товар. Если поставки из Турции не возобновятся, цены могут вырасти еще больше. Также на цену влияет погода, например если ночью температура опустится до 0 градусов то это может существенно повлиять на урожай. Кроме того, на цену влияет курс валют, ведь большинство томатов импортируется из-за рубежа.