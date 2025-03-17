Ціни на овочі б’ють рекорди: супермаркети переписали ціни на “хітовий” товар

Ціни на тепличні томати в Україні різко зросли, досягнувши 85-95 грн/кг. Це на 13% більше, ніж минулого тижня, та на 22% більше, ніж рік тому. Експерти попереджають, що ціни можуть зрости ще більше, якщо імпорт з Туреччини не відновиться найближчим часом.

Чому ціни злетіли?

Головною причиною подорожчання стало скорочення імпорту з Туреччини. Через сезонні обмеження турецькі постачальники зменшили експорт, що призвело до дефіциту продукції на українському ринку.

Зменшення імпорту з Туреччини.

Сезонні обмеження.

Зростання попиту.

Логістичні труднощі.

Зростання вартості енергоносіїв.

Імпортери були змушені зменшити обсяги поставок, а коли попит почав зростати, це спричинило дефіцит та стрибок цін. Також варто зазначити, що на ціну впливає вартість палива, та логістика. Зростання вартості енергоносіїв також впливає на ціну, оскільки вирощування тепличних томатів потребує багато енергії.

Скільки коштують томати в супермаркетах?

Згідно з даними “Мінфін”, середня вартість помідорів в Україні становить 124,45 грн/кг. У найбільших торговельних мережах країни ціни такі:

“АТБ” – 99,89 грн/кг;

“Auchan” – 104,9 грн/кг;

“Фора” – 129 грн/кг.

Ситуація на ринку томатів залишається напруженою. Місцеві тепличні комбінати розпочнуть реалізацію продукції лише в середині квітня, тому покупцям доводиться орієнтуватися на імпортний товар. Якщо постачання з Туреччини не відновляться, ціни можуть зрости ще більше. Також на ціну впливає погода, наприклад якщо вночі температура опуститься до 0 градусів то це може суттєво вплинути на врожай. Крім того, на ціну впливає курс валют, адже більшість томатів імпортується з-за кордону.