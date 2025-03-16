Популярный мобильный оператор сообщил неутешительную новость: есть время только до 30 апреля

Мобильный оператор Vodafone объявил о закрытии одного из своих тарифов. С 18 марта абоненты тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 будут автоматически переведены на другой тарифный план – Vodafone SuperNet Pro. Изменения коснутся тысяч украинцев, поэтому важно знать детали.

Что изменится?

С 18 марта 2024 года тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 будет закрыт. До 30 апреля все абоненты этого тарифа будут переведены на Vodafone SuperNet Pro. Переход будет происходить постепенно, но все абоненты будут переведены до конца апреля.

Закрытие тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019: 18 марта 2024 года.

Перевод абонентов на Vodafone SuperNet Pro: до 30 апреля 2024 года.

Стоимость нового тарифа: 250 гривен в месяц.

Почему происходят изменения?

Vodafone объясняет закрытие тарифа оптимизацией тарифных планов. Оператор провел исследование и определил, что Vodafone SuperNet Pro является оптимальным вариантом для абонентов, которые пользовались SuperNet Pro 2019.

Оптимизация тарифных планов.

Выбор оптимального тарифа для абонентов.

Улучшение качества услуг.

Переход на новый тариф будет бесплатным, но абонентская плата увеличится на 20 гривен в месяц. Vodafone уверяет, что новый тариф предлагает лучшие условия и больше возможностей для пользователей. Также стоит добавить, что абонентам которые были переведены на новый тариф, в течение 3 дней после смены тарифа, звонки в сети будут бесплатны без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток).