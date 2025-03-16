Популярний мобільний оператор повідомив невтішну новину: є час лише до 30 квітня

Мобільний оператор Vodafone оголосив про закриття одного зі своїх тарифів. З 18 березня абоненти тарифу Vodafone SuperNet Pro 2019 будуть автоматично переведені на інший тарифний план – Vodafone SuperNet Pro. Зміни торкнуться тисяч українців, тому важливо знати деталі.

Що зміниться?

З 18 березня 2024 року тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 буде закрито. До 30 квітня всі абоненти цього тарифу будуть переведені на Vodafone SuperNet Pro. Перехід відбуватиметься поступово, але всі абоненти будуть переведені до кінця квітня.

Закриття тарифу Vodafone SuperNet Pro 2019: 18 березня 2024 року.

Переведення абонентів на Vodafone SuperNet Pro: до 30 квітня 2024 року.

Вартість нового тарифу: 250 гривень на місяць.

Чому відбуваються зміни?

Vodafone пояснює закриття тарифу оптимізацією тарифних планів. Оператор провів дослідження та визначив, що Vodafone SuperNet Pro є оптимальним варіантом для абонентів, які користувалися SuperNet Pro 2019.

Оптимізація тарифних планів.

Вибір оптимального тарифу для абонентів.

Покращення якості послуг.

Перехід на новий тариф буде безкоштовним, але абонентська плата збільшиться на 20 гривень на місяць. Vodafone запевняє, що новий тариф пропонує кращі умови та більше можливостей для користувачів. Також варто додати, що абонентам які були переведені на новий тариф, протягом 3 днів після зміни тарифу, дзвінки в мережі будуть безкоштовні без додаткового поповнення, вартість інтернету: 15 грн за кожні 200 МБ (у межах 20 пакетів до кінця доби). 1